Sótonyi László erős kerettel utazhatott ki a világbajnokságra, hiszen a felnőttválogatottban is bemutatkozó, sőt ott egyre nagyobb szerepet betöltő játékosokat is magával vitt, így ott volt például Palasics Kristóf, Imre Bence, Krakovszki Zsolt, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő és Ilic Zoran is, de számos, az NB I-es élcsapatokban pallérozódó játékos is szerepelt a keretben.

A mérkőzést kissé pontatlanul kezdték a mieink, de hamar átvették a mérkőzés irányítását, és bár az első félidőben még nem tudtak jelentős különbséget kialakítani, a fordulás után egyre magabiztosabbá váltak Fazekas Gergőék, akik Palasics Kristóf kilenc és Mikler Krisztián három védésének is köszönhetően a második harminc percben csak tíz gólt kaptak, miközben 17-et lőttek, így végül nyolc góllal, 30–22-re nyertek. A találkozó legeredményesebb játékosa az a Krakovszki Bence volt, aki a világbajnokságot követően a MOL Tatabánya KC csapatában folytatja.