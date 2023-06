Az embert próbáló feladat június 6-án, kedden délelőtt 10-kor vette kezdetét, ekkor indult meg a hercegszántói határátkelőtől a sportoló. A célba Rajkán pedig június 9-én, péntek délután fél négy után pár perccel kocogott be, így sikerrel zárult ez a sokak számára lehetetlennek tűnő feladat. És akkor most jöjjenek kicsit a számok: a 462 kilométeres távot 77 óra 35 perc 42 másodperc alatt tette meg, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy óra alatt 6 kilométert haladt. Egészen lenyűgöző teljesítmény.

Eközben pedig még arra is volt ideje, hogy kicsit bevonja a településeket is a kihívásba. Ahogyan ugyanis azt az oldalán írta, minden érintett település testnevelő tanárát szerette volna megszólítani, hogy diákjaival együtt csatlakozzanak hozzá. Ebben pedig több helyen is partnerekre talált, köztük lakóhelyén, Nyergesújfalun is. Ide érvén ugyanis a városháza előtt korábbi iskolája, a helyi Zafféry Károly Szalézi Középiskola sok diákja, Mihelik Magdolna polgármesterrel az élen, a polgármesteri hivatal dolgozóinak csoportja kívánt neki további jó utat. A diákok közül pedig néhányan kicsit együtt is futottak vele, teljesítve ezzel kívánságát.

A nagy távokat futók világában elismert Molnár Péter sok sikeren, eredményes próbálkozáson van már túl. Például tíz évvel ezelőtt az Európai Kékszalag Futás keretében 2680 kilométert teljesített, többször futotta le sikeresen a negyven évvel ezelőtt az Athén és Spárta között először megrendezett, Spartathlon 246 kilométeres távját.