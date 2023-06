Csodára készülődött a Nyergesújfalu hazai közönsége előtt, hiszen az első mérkőzésen 3-0-ás vereséget szenvedett Salgótarjánban. A tét nem volt kicsi, hiszen a párharc győztese biztosan feljut az NB III.-ba. Nógrád megye bajnoka magabiztosan nyerte az első meccset, így aztán a visszavágóra egy dolga maradt: megőrizni az előnyt. A találkozó első félidejében jól látszott, hogy a Salgótarján nem nagyon akart futballozni, a Nyergesújfalu pedig nem tudott. A fizikai és technikai fölénnyel rendelkező SBTC úgy is dominálta a visszavágót, hogy nem forszírozta a támadásokat, Darabos Gábor csapatának nem sok lehetősége volt eljutni az ellenfél kapujáig. Az első játékrész ennek megfelelően nem is hozott gólt. A második félidőben aztán kétszer is betalált a Salgótarján - a második félidő elején, és végén -, így végül rúgott gól nélkül, kettős vereséggel búcsúzott a lehetőségtől a Nyergesújfalu.

Osztályozó az NB III.-ért, 2. mérkőzés

Nyergesújfalu SE-Salgótarjáni BTC 0-2 (0-0)

Nyergesújfalu, vezette: Muhari G. (Dombi O., Dobos D.)

Nyergesújfalu: Borsiczki - Hajnal (Manga Zs., 65.), Tóth, Vass, Farkas, Motuz, Balogh, Szoboszlai (Vida, 77.), Molnár (Fellegi, 58.), Raffai, Manga M. (Takács, 77.) Vezetőedző: Darabos Gábor.

Salgótarján: Sz. Varga - Csatlós (Palkovics, 75.), Sulyok, Bakos, Nagy, Tarlósi, Klajban (Kecskés, 66.), Lopes Silva (Horváth, 66.), Csifó (Csáki, 70.), Boros (Jakab, 75.), Csuka. Vezetőedző: Sebestyén Szilárd.

Gólszerzők: Csifó (48.), Csáki (78.)

Darabos Gábor: - Nagyon hasonlóan alakult mindkét mérkőzés. Az első félidőben ezúttal is pariban voltunk, a szünet után azonban ellenfelünk kondicionálisan fölénk nőtt. Teljesen megérdemelt a Salgótarján feljutása. Gratulálunk nekik, és sok sikert kívánunk az NB III.-ban!

Sebestyén Szilárd: - Nehéz mérkőzésre számítottunk, így is készültünk erre a találkozóra. Kapott gól nélkül hoztuk le a két mérkőzést, úgy érzem, hogy teljesen megérdemelt a feljutásunk.