Szombaton, remek időben, megközelítőleg 1000 néző előtt rendezték Tatabányán a Komárom-Esztergom Vármegyei Kupa döntőjét. Aki egy kicsit késve érkezett a stadionba, az az első gólról le is maradt: egy beadást követően a lábatlani védők rosszul szabadítottak fel, Zuggó János elé került a labda, aki a 3. percben a hálóba zúdította azt, így a Tata hamar megszerezte a vezetést. Az előny birtokában sem állt vissza Wéber Roland csapata, így a 37. percben a remekül játszó Mártonfi Máté góljával már 2-0 volt az állás. Úgy tűnhetett, hogy az első félidőben így mennek a csapatok pihenni, de Nagy Attila, a lábatlaniak legjobban játszó játékosa szépíteni tudott a lefújás előtt, így szorosnak ígérkezett a második játékrész. Karcagi Pál csapata a második félidőben támadóbban jött ki a pályára, míg a Tata kontrákból veszélyeztetett. Sokáig nem hozott újabb gólt a találkozó, ellenben az indulatok elkezdtek forrni, mint a pályán, mint a lelátón.

A 84. minutumban ismét Mártonfi Máté talált be, így már 3-1 volt a Tata javára. A rendes játékidő lejárta után Kreitl Tamás tíz percet hosszabbított, ami indokolt is volt, hiszen sokat állt a játék. Ez a tíz perc sem telt izgalmak nélkül: előbb Galba József, majd a csereként beállt Janusz István is a kiállítás sorsára került, a 98. percben pedig Mártonfi megszerezte a találkozón a harmadik gólját is. Még a középkezdés előtt Karcagi Pál, a Lábatlan trénere is pirosat kapott a 100. percben. Ezzel eldőlt, hogy a címvédő Tatai AC lett a 2022-2023-as szezon kupagyőztese.