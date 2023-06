A hét elején ott tartottunk Kerkez Milos átigazolási ügyében, hogy bár a Benficánál továbbra is elsőszámú kiszemeltnek tekintik a Leverkusenbe szerződött Grimaldo pótlására, de mivel a magyar válogatott játékosnak tíznél is több kérője van, köztük például az angol élvonalbeli AFC Bornemouth is, így Lisszabonban most arra várnak, a 19 éves játékos eldöntse, melyik klubnál szeretné folytatni az érdeklődők közül. Korábban már úgy tűnt, Kerkez a Benficát választaná, de akkor nem tudtak megállapodni a portugálok a futballista holland klubjával, az AZ Alkmaarral, azóta pedig a két klub között ugyan közeledtek az álláspontok, de újabb kérők is bejelentkeztek.

A tekintélyes portugál lap, az A Bola az olasz Corriere dello Sportra hivatkozva azt írja, a bejelentkezők között van az olasz Serie A-ban 9. helyen végzett Bologna is, amelynél ugyanakkor tisztában vannak vele a vezetők, hogy nehéz folyamat lesz Kerkez átigazolása, az érdeklődők nagy száma miatt. Kerkez számára nem lenne ismeretlen az olasz közeg, hiszen Hollandia előtt egy évet az AC Milan utánpótlásában töltött el, 2021 februárjától.

A már nyolcszoros magyar válogatott Kerkez a 2022–2023-as idényben 52 meccsen öt gólt és hat gólpasszt ért el az AZ-ben, és az értékét az is növelheti, hogy a napokban felkerült az év legjobb 21 év alatti, Európában játszó labdarúgójának járó Golden Boy-díj jelöltjei közé, a 15. helyen szerepel a jelöltek listáján – a holland klub a hírek szerint 20 millió eurót szeretne kapni a játékjogáért.

Milos Kerkez élete első felnőtt mérkőzését a kezdőcsapat tagjaként 2020. augusztusában játszotta, az NB II.-es ETO FC Győr színeiben. Az ellenfél a Dorogi FC volt, és Németh Szabolcs csapata 2-0-ra győzött Kerkezék ellen.