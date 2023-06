Ahogy arról beszámoltunk, a cseh bajnokság múlt heti futamában olyan súlyos fejsérülést szenvedett a tízszeres magyar és kétszeres cseh bajnok motokrossz-versenyz, Szvoboda Bence, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A 31 éves sportoló halálhírét szerdán jelentették be.

Nagymamája megrendülten idézte fel, hogy Bence 4-5 évesen kapta az első kismotorját, és 9 esztendősen már versenyzett. A pályafutása során többször is balesetet szenvedett, de sosem merült fel, hogy felhagyjon a versenyzéssel. Szinte mindegyik csontját eltörte, és volt hogy helikopterrel szállították kórházba, amikor a tüdeje megereszkedett. Komárom-Esztergomban is többször versenyzett a tehetséges motokrosszos, többek között Esztergomban, Piliscséven és Ácson is.

Versenyzőként végtelenül elkötelezett volt. Erről ő maga mesélt. Szeretett ugratni, tempósan kanyarodni, leküzdeni a nehéz körülményeket. Büszke volt rá, hogy edzés közben is addig próbálkozott, amíg meg nem tudott csinálni egy-egy feladatot.

2022-ben Esztergomban, hosszabb kihagyás után arról beszélt, nem tudott felszabadultan versenyezni. Kisebb sérülés szedett össze a bordarepedésére, a bokáját is érezte, miután megsérült edzésen.

Nyilván nem fogok életre-halálra motorozni ma, mert nem szeretnék újabb sérülést összeszedni

− foglamazott. A verseny után elmondta, hogy nehezen tudott fékezni, képtelen volt rendesen fogni a kormányt. Amíg tudott, ment, küzdött, de az egészségét fontosabbnak tartotta.

2021-ben Piliscséven beszélt arról, hogy eltörte két csigolyáját, ezért nem indulhatott a versenyen. Edzőként segítette HTS-es csapattársait akkor. Azt is felidézte, hogy 2011-ben versenyzett utoljára a csévi pályán, futamait akkor úgy siekrült megnyernie, hogy a „végéről” hozta fel magát.

Az ország több motorkrossz-pályáján megemlékeztek az elmúlt napokban Bencéről. A cséviek is lerótták kegyeletüket a sokszoros bajnok előtt egyébként: