A Komárom-szőnyi Kórház tavon rendezte meg a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesültek Szövetség és a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesülete a 46. Országos Ifjúsági és Serdülő Horgászvetélkedő vármegyei döntőjét, amelyen 40 gyerek vetélkedett célbadobásban, szerelék készítésében, kishalfogásban és szellemi feladatokban.

A kishalfogáshoz a versenyzők a szervezők által biztosított spiccbotokat és a szerelékkészítés versenyszámban elkészített szerelékeiket használhatták. Az etetőanyagot és a csalit szintén a szervezők biztosították a versenyzők részére.

A vetélkedőnek csak nyertesei voltak. A kishalfogásnál használt spiccbotot és szereléket a versenyzők megkapták ajándékba. A megyei vetélkedő három korosztályának és a legjobb felkészítők versenyének első három helyezettjei értékes kupát és tárgyjutalmat nyertek díjként az egyesületüknek. A díjakat Osvald Zsolt vármegyei ügyvezető elnök adta át a nyerteseknek.

Eredmények:

Legjobb felkészítők:

1. Varga Bence (Vasas HE Esztergom) 1113 pont, 2. Metzler József (Szomódi HE) 823, 3. Sógorka Ottó Gyula (Táncsics SHKE Súr) 618.

Serdülő kategória:

1. Hermann Barnabás (Szomódi HE) 230 pont, 2. Kugler Mátyás (Vasas HE Esztergom) 200, 3. Baranyai Márk Bence (Vasas HE Esztergom) 192, 4. Gregus Marcell (Komáromi HE) 190 pont, 5. Benis Boldizsár (Táncsics SHKE Súr) 178, 6. Bondor Márk (Szomódi HE) 167, 7. Dávid Krisztián (Munkáséri HKE) 166, 8. Csaja Vince (Komáromi HE) 158, 9. Zágonyi Dávid (Kenyérmezei HE) 152, 10. Végvári Nándor (Dorogi Bányász HE) 152, 11. Winkler Bálint (Kecskédi HE) 150, 12. Ballabás Gábor (Kisbéri HE) 118, 13. Kiss Zsombor (Dorogi Bányász HE) 118, 14. Udvarias Benedek (Kecskédi HE) 94.

Ifjúsági kategória:

1. Troll Máté (Vasas HE Esztergom) 430, 2. Zámbó Marcell (Szőnyi Dolgozók SHE) 296, 3. Kugler Vince (Vasas HE Esztergom) 291, 4. Benis Benedek (Táncsics SHKE Súr) 285, 5. Wojnisek Péter (Szomódi HE) 229, 6. Molnár Albert (Dorogi Bányász HE) 209, 7. Neckernusz Bálint Noel (Kecskédi HE) 202, 8. Sztojkovics Dorina (Szomódi HE) 197, 9. György Máté Levente (Viscosa HE) 187, 10. Nagy Máté (Szomódi HE) 178, 11. Czombál Márton (Táncsics SHKE Súr) 155, 12. Kiss Bence (Dorogi Bányász HE) 129, 13. Zsargó Máté (Kisbéri HE) 97.

Ivadék kategória:

1. Bakon Gellért (Vasas HE Esztergom) 153 pont, 2. Mátay Sándor (Vasas HE Esztergom) 143, 3. Válent Csanád (Vasas HE Esztergom) 128, 4. Heincz Balázs (Vasas HE Esztergom) 126, 5. Karácsonyi Hunor (Vasas HE Esztergom) 126, 6. Nagy Bence (Viscosa HE) 103, 7. Válent Kende (Vasas HE Esztergom) 95, 8. Karácsonyi Botond (Vasas HE Esztergom) 93, 9. Németh Máté (Szomódi HE) 86, 10. Nagy Nándor (Szomódi HE) 70, 11. Galiczky Félix (Vasas HE Esztergom) 68, 12. Krotki Áron (Táncsics SHKE Súr) 67, 13. Krotki Hanna (Táncsics SHKE Súr) 8.