Amennyiben 2022-ben bravúrosnak volt tekinthető a TVSE második vonalbeli tagságának megőrzése, úgy az új idényben megszerzett kilencedik pozíció még inkább annak számít. Egyebek mellett erről beszélgettünk Gebauer Lajossal, a tatabányai férfi pólócsapat vezetőedzőjével.

- Milyen változások voltak az együttesnél a szezon előtt?

- Tavaly ugyan bennmaradtunk, ami újoncként szép teljesítménynek mondható, ám az látható volt, hogy meg kell erősíteni a gárdát. Jól és jókor jött a KSI-vel kötött szakmai együttműködés. A sportiskolásoktól három játékos érkezett hozzánk, úgynevezett kettős igazolással. Emellett a fővárosi ASI gárdájától hozzánk igazolt Fekete Bálint és Albert Barnabás, akik a pontvadászat végére meghatározó pólóssá váltak. Ketten, Szőke és Németh Gergő ugyan távoztak tőlünk, de még így is erősödtünk.

- Mit várt a klubvezetés a bajnokságban a társaságtól?

- Az elnökség a „nyugodt” bennmaradást célozta meg. Jómagam a tízedik hely megszerzését terveztem. Végül a kilencedik helyen zártunk. Úgy gondolom, jól kiegészítette egymást a tatabányai kontingens és a kettős igazolással itt szereplő fiatalok. Arról nem beszélve, érezhető volt a fiúkon, hogy evés közben jött meg az étvágyuk. Mindegyikük kitett magáért és azért, hogy egyszámjegyű helyen végezzen a Tatabánya. Tavasszal az én dolgom is könnyebb lett, mert Podhánszki Zoltán segítette hasznos tanácsaival a munkámat. Jól működtünk együtt és a gárda is el- és befogadta. Emellett az is nagyon jó érzés volt, hogy az elnökség, a klubvezetés végig mellettünk állt és támogatott. Köszönet érte.

- Melyik volt a szezonbeli legfájóbb vereség?

- Budapesten, az Angyalföldi Sportiskola DSE ellen szenvedünk súlyos vereséget, ami nem volt benne a pakliban, hiszen a toronymagas bajnok Debrecen ellen is sikerült szoros meccset játszanunk.

- Mire büszke…?

- A legnagyobb sikerünket Hódmezővásárhelyen arattuk, és itt nem a gólkülönbségre, hanem a találkozó fontosságára utalok. Ezen az összecsapáson biztosítottuk be ugyanis a kilencedik helyezésünket.

- Kivel, kikkel a legelégedettebb?

- Az együttesünk minden tagja dicséretet érdemel a jól sikerült pontvadászatért. De akik a többiek közül is kiemelkedtek, Szabó András, Galler Csaba és Albert Barnabás…

- Meddig lesz pihenőn a társaság, illetve milyen változások várhatók a csapat háza táján?

- Július derekán kezdjük meg az alapozást. Úgy tervezzük, ha tudunk, akkor az új bajnokságban még előbbre lépnénk. Ehhez persze egy-két játékossal még erősítenünk kellene, különösen, hogy az egyik kapusunk Egerbe távozik.