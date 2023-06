Június 8-án rajtol a 2023-as OCR Európa-bajnokság, amelyre 31 országból 1500 sportoló érkezik Tatára. Az Obstacle Course Racing (OCR) egyfajta terep- és akadályfutás, amelynek célja, hogy a versenyzők úgy küzdjék le az akadályokat, hogy a futásból kialakult sebesség és lendület megtörjön. Június 7-én mi magunk is megnéztük, milyen akadályokat kell majd leküzdenie a versenyzőknek az Európa-bajnokságon.

Már csak azért is érdekes az akadálypálya, mert a Nemzetközi Öttusa Szövetség döntése nyomán az öttusában a lovaglást az OCR akadályfutó-verseny fogja felváltani. A felnőttek számára a 2024-es párizsi olimpián még lesz lovaglás, viszont a 22 év alatti, fiatal öttusázók számára már 2023-tól a lovaglás helyett az OCR szerepel a versenyeken. Ebből a szempontból a tatai viadal történelminek is mondható, hiszen most vizsgázik nagyban az egész sportág is.