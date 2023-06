Nagy csatát hozott a magyar és a dán válogatott csoportelsőségről döntő összecsapása az athéni E-csoportban, hiszen Sótonyi László csapata és az északiak is Norvégia, illetve Argentína legyőzésével már biztossá tették a középdöntőbe jutásukat, de az oda továbbvitt pontok a későbbiekben fontosak lehetnek. A mérkőzés egyenlő erők küzdelmét hozta és eleinte a dánok voltak minimális lépéselőnyben, de a szünetre már a mieink vonulhattak 16–15-ös előnnyel. A játékrész krónikájához tartozik, hogy Krakovszki Bence súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, legalábbis hordágyon vitték el a csarnokból. A második félidőben már a magyar válogatott akarata érvényesült, Sótonyi László csapata a 40. percben 21–17-re vezetett. Innentől magabiztosan őrizte a különbséget, és 33–28-as sikerrel nyerte meg kvartettjét.

Ezt követően vasárnap már a középdöntők kezdődtek meg, immáron a Tatabányára igazoló Krakovszki Bence nélkül, aki sérülés miatt esett ki a csapatból. A három győzelemmel lehozott csoportkör után a középdöntőben is folytatta remek sorozatát a magyar U21-es férfi kézilabda-válogatott a német–görög közös rendezésű világbajnokságon, miután gyengébb kezdés után fordított és jobb második félidei teljesítményével nyert Bahrein ellen 27–21-re. A mérkőzést a bahreiniek kezdték jobban, akik egészen sokáig vezettek, de Sótonyi László csapata 10–9-nél fordított és onnantól kezdve már végig lépéselőnyben volt és 14–12-vel fordulhatott. A második félidőben pedig egyre magabiztosabb volt a magyar csapat, amely a különbséget fokozatosan növelve öttel is vezetett, végül megérdemelten nyert 27–21-re, így továbbra is hibátlan a világbajnokságon. A magyar csapat legeredményesebb játékosa Imre Bence volt kilenc lövésből kilenc góllal. A mieink legközelebb június 26-án, 16.30-kor lép pályára Svédország ellen.

A H-csoportban is az első helyről döntött Egyiptom és Görögország meccse, melyet az afrikaiak hat góllal megnyertek a házigazdák ellen, így négy pontot visznek a vb következő szakaszába. Az F-jelű kvartettben Svédország a harmadik meccsét is magabiztosan megnyerte – ezúttal Szlovéniát győzte le 38–25-re –, így eldőlt, hogy a szlovén válogatott nem jutott tovább, hiszen a korábbi mérkőzésen Bahrein 50 (!) góllal verte meg Grönlandot, ledolgozva a szlovénokkal szembeni gólkülönbségét. A B-csoportban Algéria a továbbjutásért lépett pályára a már középdöntős Németország ellen, de a társházigazda simán nyert 33–22-re, kiejtve afrikai ellenfelét, hiszen második helyen Tunézia ment tovább. Az A-csoportban a horvátoktól vereséget szenvedő franciák rangadót vívtak az egy-egy győzelemmel és döntetlennel álló lengyelekkel, s miután a franciák 37–33-ra nyertek, a horvátok mögött másodikként mentek tovább. A G-csoportban is az elsőségről döntött Szerbia és Izland összecsapása, melyet nagy küzdelemben az északiak nyertek meg 32–29-re. A C jelű négyesben Portugália és Brazília is a csoportgyőzelemért lépett pályára egymás ellen, az európai csapat meggyőző fölénnyel nyert 27–19-re. A D-csoportban Spanyolország és Feröer meccse is az első helyről döntött: a spanyolok pocsékul kezdtek és kevesebb mint 20 perc után már tízgólos hátrányban voltak, s hiába kapaszkodtak, 34–31-es vereséget szenvedtek.