Lesti Dia nehezen indította az Európa Játékok női távolugró versenyét. Az első kísérletnél 603 centiméterre ugrott, majd egy rontott próbálkozás után 611 centivel jutott a legjobb nyolcba. A negyedik sorozatban jött a 648 centi, amivel a harmadik helyre jött fel, de végül megelőzték, így a negyedik helyen végzett.

"Örülök, mert nagyon melós verseny volt egy szaunában. Nem véletlenül nevezik a boszorkány üstjének ezt a stadiont, borzasztó hőség van idebent" - mondta Dömötör Balázs, majd folytatta: "Sokak teljesen dehidratálódnak a versenyek alatt. Dia is nagyon elfáradt, hiszen az első három kör egy óra alatt zajlott le, a következő három körben pedig szinte egymás után ugorhatott. Talán ennek is köszönhető, hogy az igazán nagy ugrásánál, amikor 660 fölé ugrott, mintegy fél centivel lépett be. Végül a 648 centiméter a negyedik helyhez volt elég, ami ebben a mezőnyben is kiemelkedő. A centikkel nem igazán vagyok elégedett, de a küzdelemmel és a hajtással igen" - értékelt a verseny végén Dömötör Balázs, Dia edzője.

"A mai eredményem az egyéni csúcsomtól elmaradt, de ha a jövőben is tudom hozni a 650 centi közeli eredményeket, akkor elégedett leszek" - mondta el az M4 Sport kamerája előtt Lesti Dia.