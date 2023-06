Bronzérmet nyert női párbajtőrben hétfőn Kun Anna Krakkóban az Európai Játékokon. A Tata VSE versenyzője a csoportküzdelmek során négy ellenfelét győzte le és kettőtől kapott ki, majd a 64-es táblán, a kieséses szakaszban litván, német, észt és lengyel vívón keresztül jutott el az elődöntőig, ahol 15-10-es vereséget szenvedett a szintén hazai pályán versenyző Martyna Swatowska-Wenglarczyktól.

– A távolságot nem éreztem meg, ő francia markolattal vív, ezért valamennyivel hosszabban is tud odaérni. Sokszor volt, hogy azt hittem, együttes volt vagy az enyém a tus, mégis neki volt találata. Ezt kell majd még megoldanom – elemezte a történteket Kun Anna az MTI-nek.

Beszélt arról is, hogy nem úgy indult a versenynap, ahogy szokott.

– Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy a csoportom ilyen rosszul sikerüljön. Alapvetően a négy-kettő nem rossz, csak általában fullt szoktam vívni, most így egy kicsit nehéz volt – vallotta be, majd hozzátette, hogy szerinte ez a motiváció hiányának tudható be, mint fogalmazott: "nem tudtam igazán rápörögni az elején erre a versenyre". Úgy folytatta: sokáig tartott, amíg bemelegedett, így nagyon örült neki, hogy végül bronzérem lett belőle.

Kun Anna a magyar küldöttség 14. érmét, a hatodik bronzot szerezte az Európai Játékokon.

A Tatabányai SC vívója, Muhari Eszter a negyeddöntőben búcsúzott, a német Alexandra Ehler győzte le 15-12-re.