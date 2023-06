Szombathelyen rendezték a gyerek IV. korcsoport (U12) országos döntőjét. Ebben a korosztályban területi alapon zajlik a pontvadászat, amíg a döntő nyolcas mezőnye ki nem alakul. A négy régió – dunántúli, budapesti, Észak-kelet és Dél-kelet magyarországi – bajnokságainak első két helyezettje szerez jogot a fináléban történő részvételre. Így Vas vármegyében találkozott a legjobb nyolc utánpótlás-együttes, köztük a Tatabányai Vízmű SE is, Várady József edző vezetésével. Itt a csapatokat két csoportba osztották majd a helyosztók már kuparendszerben zajlottak, azaz a csoportelső az aranyéremért, a másodikak a bronzért küzdöttek, és így tovább…

Az idén az A csoportba az OSC, az AVUS Szombathely, az Aqua SE Nyíregyháza és a Szolnoki Dózsa pólóspalántái kerültek. A B csoportban kapott helyet az UVSE, a Tatabányai VSE, az Eger és a Szeged. A nyolcas döntőt a Szeged ellen kezdték Várady József tanítványai, és a nagyon jó erőkből álló ellenfelek le is gyűrték: Tatabányai VSE –Szeged 10-2. Ezután az egrieket verték 10-5-re a vízműves fiatalok. Mivel a tatabányaiak legnagyobb riválisa, az UVSE is kétszer nyert, így a döntőbe jutásért a fővárosiakkal csaptak össze a tatabányaiak, ám ez a meccs már nem sikerült olyan jól: UVSE – Tatabányai VSE 17-7. Így a bronzéremért szállhatott vízbe a Várady-legénység, és ezt a mérkőzést a hazai AVUS Szombathely csapatával játszották, ám a végletekig kiélezett meccsen két góllal alul maradt a Tatabánya.

– A gyerekek mindent kiadtak magukból mindent megtettek, amit kertünk tőlük – mondta Várady József. – Végül a negyedik helyen végeztünk, de ennek ellenére nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen a korosztály negyedik legjobb csapata a miénk. Az itt szerzett tapasztalatokat visszük magunkkal és tanulunk belőlük.