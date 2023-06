Az Ippon Judo Tatabánya SE sportolói remekül teljesítettek az elmúlt hetekben a különböző hazai és nemzetközi viadalokon. A Budapest Kupa nemzetközi versenyen, egyben U23-as nyílt országos bajnokságon utóbbi korosztályban a 73 kg-os Szabó Áron sorozatban négy mérkőzést nyert ipponnal, így döntőig jutott, ott azonban megsérült a keze, így végül ezüstérmet szerzett. Miklósvölgyi Dániel (90 kg) cseh, izraeli, lengyel és magyar versenyzőkkel mérkőzve állhatott a dobogó harmadik fokára. Krüpl Georgina (70 kg) ifjúsági korú versenyzőként a megszokottnál egy súlycsoporttal és két korosztállyal feljebb lett ezüstérmes. Gina ezúttal nem fogyasztott le kategóriájába, mivel a közelmúltban Teplicében az Európa-kupán szerepelt, ahol kilencedik lett.

A Cegléden rendezett junior országos bajnokságon a 73 kg-os Szabó Áron a felnőttek között megszerzett bajnoki cím után ebben a korcsoportban is nyert, míg Miklósvölgyi Dániel súlycsoport-váltást követően sikeresen debütált a 90 kg-osok között és ugyancsak aranyérmes lett. Krüpl Georgina ezúttal egy súlycsoporttal feljebb, a 70 kg-osok között indult, ahol egészen a döntőig menetelt és végül ezüstérmes lett.

A hétvégén Prágában rendeztek junior Európa-kupa versenyt, amelyen az Ippon Judo Tatabánya SE három sportolóval vett részt. Az 52 kg-os kategóriában induló Keller Rebeka első meccsén lengyel ellenfelét ipponnal verte, ezt követően azonban egy rosszul kivitelezett támadás után kikapott egy olasztól. A vigaszágon azonban már nem lehetett megállítani, német, ukrán, majd cseh riválisát is ipponnal verte, így a harmadik helyen végzett.

A 73 kg-os Szabó Áron olasz ellenfellét ipponnal verte, majd grúz riválisát győzte le hosszabbítás után, intésekkel. Ezt követően azonban egy német dzsúdóstól ugyancsak intésekkel vereséget szenvedett, majd a vigaszágon egy másik grúztól is kikapott, így végül kilencedik lett. A 90 kg-os Miklósvölgyi Dániel bolgár, majd szerb ellenfelét is ipponnal verte, majd intéssel kikapott egy olasztól, így ő is a kilencedik helyen végzett.

– Rebeka és Áron már tagja a junior Eb-re készülő magyar válogatottnak, Áron ráadásul juniorként már a felnőtt Eb-n induló magyar csapatba is jelölést kapott, de neki még taktikailag és speciális erőben fejlődnie kell. Grazban lesz még Európa-kupa verseny, Daninak itt lesz még lehetősége a javításra – tudtuk meg Csernoviczki Csabától, az Ippon Judo Tatabánya SE vezetőedzőjétől, aki hozzáfűzte, hogy már készülnek a júliusban kezdődő krakkói Európa Játékokra (itt indul Szabó Áron), valamint a szeptemberi, hágai junior Eb-re (itt Szabó Áron mellett Keller Rebeka is tagja a magyar csapatnak).