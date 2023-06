Az NB III.-ban szereplő Opus Tigáz Tatabánya is megkezdte a felkészülést a következő szezonra, és rögtön egy igazolást is bejelentett a gárda. Kiprich Dávid, Kiprich József fiatalabb gyermeke is a klub kötelékéhez fog tartozni. Kiprich az előző szezonokban az NB II.-es Tiszakécske játékosa volt, így magasabb osztályból tért haza.

"A szokásos fizikai mérések elvégzésével, megkezdte a nyári felkészülését az Opus Tigáz Tatabánya együttese" - kezdte beszámolóját Gyürki Gergely, a klub vezetőedzője, akivel nemrégiben podcastet is készítettünk.

"A hat hetes felkészülési időszak alatt sokszor napi két edzéssel, csapatprogramokkal és hat felkészülési mérkőzéssel hangolódunk az NB III-as bajnoki idényre. A tavalyi játékoskeret magjára, a következő szezon során is számíthatunk, emellett már az első igazolásról is beszámolhatunk. Az első tréningen még nem vett részt a többiekkel Árvai Dániel, csatárunk éppen nászútját tölti, míg Hajas Attila és Szegő Imre az előző szezonban összeszedett sérülései után lábadozik. Márton Tibor betegség miatt nem vett részt a gyakorláson. Kiprich Dávid személyében a rutint és a csapat fejjátékát szeretném erősíteni. Az ő mentalitása, küzdőszelleme nagyon jól belepasszol az általunk képviselt játékstílusba. Továbbá két 2006-os születésű, saját nevelésű játékosunk, Német Dániel és Zacsek Csaba is csatlakozik a felnőtt csapat játékoskeretébe, Ők a saját utánpótlásunkból kerülnek fel a felnőttekhez. Az igazolásoknál első számú szempont volt a tatabányai identitás, a klubfilozófia további erősítése, az érkező játékosokkal együtt a csapat játékoskeretének több mint 80 százaléka kötődik az egyesülethez, a városhoz, ami úgy gondolom, egyedülálló az NB-s bajnokságok csapatai között! Erre méltán büszkének kell lennünk! Célom továbbra is egy szerethető, jó mentalitású és ütőképes csapat fejlesztése, amely méltó a szurkolóink megbecsülésére. Úgy gondolom, azzal, hogy a saját értékeinkre támaszkodunk, a helyi szurkolóknak könnyebb azonosulniuk a csapattal! A játékoskeretbe még három meghatározó játékos érkezése várható a közeljövőben, és így lesz teljes az alakulat a következő szezonra" - zárta mondandóját Gyürki Gergely.

A Kemma.hu információi szerint a közeljövőben Soltész Barna és Klausz Ádám visszaigazolását is hamarosan bejelentheti a klub. Ők ketten is tatabányai nevelésűek, az előző szezont Budaörsön töltötték.