A kosárlabda NB I.-ben szereplő MVM-OSE Lions három játékosától is megvált a bajnokság végén. Így Dorogi Gergő (Atomerőmű), Aleksej Carev (DEAC) és Mucza Tamás is elbúcsozott Oroszlánytól. Ezzel együtt azt is bejelentette a csapat, hogy a kapitány Illés Máté marad Oroszlányon.