Mint arról már korábban beszámoltunk, a korábban a Tatabányát is irányító Bekő Balázs távozott Budaörsről, helyétt ifjabb Bognár György veszi át. Nem csak Bekő, de hét játékos szerződése is lejárt Budaörsön, akik közül hárman is Tatabányáról igazoltak Budaörsre. Így tehát Klausz Ádám, Hoszpodár Bence és Soltész Barna is szabadon igazolható, mellettük nem hosszabbított az NB III.-as klub Ferkó Ádámmal, Csillag Dáriusszal, Tóth Bencével és Vida Kristóffal sem.