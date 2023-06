Immár 17. alkalommal rendezték meg a méltán népszerű multisport-eseményt Klagenfurtban, amelyen (ezúttal 12 sportágban) mintegy 10 ezer sportoló mérhette össze tudását a világ minden tájáról. A Tatabányai Röplabda Sport Egyesület (TRSE) első alkalommal vett részt az eseményen, ahová a másodosztályban aranyérmet szerző (ezáltal az országos összevetésben a 10. helyen végzett) U17-es csapatát nevezte be. A legnépszerűbb kategóriában (U17, lányok) kilenc ország 24 csapata indult. A csoportmérkőzések során holland, német és osztrák ellenfelekkel került össze a TRSE és két győzelem mellett egy döntetlent játszott (a torna sajátossága volt, hogy a csoportkörben két játszmából állt egy mérkőzés, így 1:1 is lehetett a végeredmény), ezzel megnyerte csoportját.

A csoport erősségét mutatta, hogy a legjobb második is ebből a négyesből került ki. A második napon, a legjobb nyolc között egy hazai csapattal kerültek szembe a tatabányai lányok, akik ellen hátrányból fordítva sikerült egy végsőkig kiélezett mérkőzést megnyerni. Bódis Attila edző tanítványai ezen a mérkőzésen is bizonyították, hogy nehéz helyzetből is képesek felállni.

Az elődöntőre a zárónap délelőttjén került sor, ahol már valóban a TRSE-szív diadalmaskodott. Egy nagyon jó alkatú, képzett szlovén csapattal mérkőztek a magyar lányok, akik az első szettben nem találták az ellenszert délnyugati szomszédaink játékára. A térfélcsere után már sokkal kevesebb hibával játszott a TRSE, így egyenlíteni tudott. A 15 pontig tartó döntő szettet jól kezdte a Tatabánya, elhúzott 12:6-ra, ezt követően azonban 13:12-re felzárkózott az ellenfél. A végjátékban azonban a tatabányai lányok szíve a helyén volt és ők szerezték meg a győzelmet érő 15. pontot.

Alig egy órával az elődöntő után már következett is az aranymeccs. Az ellenfél egy holland régiós válogatott csapat volt, amely mindössze két játszmát veszített az egész torna során. Érdekesség, hogy az elődöntőben a BVSC volt az ellenfelük, akik 1:0-ra még vezettek is ellenük, sőt a döntő játszmában 8:2 is volt a budapesti csapatnak, ám nem jött össze a bravúr és ezzel a magyar döntő. Kissé megilletődötten kezdett a TRSE, de a második szettre sikerült felrázni a lányokat. A játszma hajrájában 14:10-es hátrányból fordítani tudtak és 16:14-re már ők vezettek. Az igazi izgalmak a végére maradtak, hiszen 19:19 után (egy játszma 21 pontig tartott) felváltva jutottak szett-, illetve meccslabdához a csapatok. Mindent kiadtak magukból a tatabányai lányok, ám ez csupán a holland csapat legnehezebb játszmagyőzelméhez volt elegendő. (25:23). Ennek ellenére büszkén vehették át az ezüstérmet, amiért keményen megdolgoztak a három nap során.