Különleges kerékpáros túrát és programot szervez a Fox Sport Team július elsején. Az első alkalommal megrendezendő Tát−Ebed Bike Tour több lesz, mint bringások átkerekezése a határ egyik oldaláról a másikra, ugyanis, ahogy azt a szervezőktől megtudtuk, egésznapos, ingyenes családi programok is várják majd a nevezőket, érdeklődőket.

Mint azt a szervezőktől megtudtuk, a maratoni, 46 kilométeres távra, amelyben egyben egy új, térségi kerékpáros túramaton, júnuus 20-ig lehet előnevezni. A helyszínen már csak korlátozott számban lesz erre lehetőség, így nem érdemes halogatni a döntést, ha valaki a családdal, barátokkal, sporttársakkal együtt szeretné felfedezni a Duna két oldalát és a térség legszebb pontjait.

Kényelmes tempó, profi szervezés, nagyszerű hangulat.

− foglalták össze röviden a szervezők, hogy mire is számíthatunk július elsején, ennél azonban igazából sokkal többre, hiszen a táti Fox Sport Team Kerékpáros és Szabadidős Sport Egyesületneknagy tapasztalata van kerékpáros családi rendezvények szervezésében. Egyrészt, a táv minimális szintkülönbséggel bír, így könnyen teljesíthető, másrészt a kísérő rendezvények is igen ígéretesek.

− A Fox Team a térség teremkerékpáros sportját, a Spinning® programot is bemutatja, ahogy a kerékpáros és futó sport szakágukat is. A gyerekeket ügyességi akadálypályával várják, a teljesítők között pedig értékes ajándékokat sorsolnak ki. A közlekedésbiztonság is terítékre kerül, a rendőrség standjánál a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban tájékozódhat mindenki. Egy KRESZ-teszt sikeres kitöltése pedig szintén ajándékot ér majd. Gyorsszervizre is lesz lehetőség, sőt, a szakemberek segítenek os majd eligazodni a legfontosabb tudnivalók világában. Díjmentesen át is nézik majd a bringákat, defektjavítás, légnyomásmérés és pumpálás segíti majd a gondmentes gurulást − részletezték a szervezők, hozzátéve, hogy a Fair Play Egyesület Trial Team is tart majd bemutatót, így egy újabb, látványos szemszögből is megsimertetik az érdeklődők a bringasportot.

Mint megtudtuk, a kicsikre is gondoltak. Kézműves foglalkozás, lufihajtogatás, a Bóbita együttes és egy különleges meglepetésvárja majd őket többek között.