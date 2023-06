Előzetesen a csoportgyőztes magyar válogatott volt a csehek elleni negyeddöntő esélyese, de tudtuk, kemény meccsre számíthatnak a mieink. A tét rá is nyomta a bélyegét a kezdésre: mindössze 18 pontot hozott az első negyed, és abból csak 7-t dobtunk mi... A folytatásban aztán összekapta magát a magyar válogatott, sőt: a szünetre már hétpontos előnnyel fordultak Dubei Debóráék.

A harmadik negyedben 17 pontos előnye is volt a válogatottnak, amely az utolsó játékrészt gyengén kezdte, s két jól időzített triplát leszámítva alig tudott kosarat dobni. A csehek vissza is jöttek a meccsbe, majd nem csak közeledtek, bő öt másodperccel a vége előtt meg is fordították az eredményt. Ekkor volt még egy dobásunk, a labdával pedig Studer Ágnes indult el, de elhagyta azt, s úgy tűnt, mindennek vége. A visszajátszások után azonban visszakaptuk a labdát, Dubei Debóra pedig jött, látott, és egy mindent eldöntő kosarat dobott. 62–61

A magyar válogatott ezzel 26 év után elődöntős Európa-bajnokságon, ráadásul már bebiztosította az olimpiai selejtezős helyét. Ellenfele a négy között Spanyolország vagy Németország lesz.