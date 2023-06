Az NB III. Nyugati-csoportjának egyik legnagyobb meglepetése mindenképpen a Komárom VSE szereplése volt. Az előző szezonban a kiesőhelyen záró csapat a mögöttünk tudott bajnokság 12. helyén tudott zárni, ráadásul úgy, hogy szinte teljesen kicserélődött a keret. Az új vezetőedző László Péter lett, aki előtte csak megyei szinten volt vezetőedző. Az új tréner nem volt rest, és saját nevelésű fiatalokra alapozta a csapat szereplését, ami be is jött. Bemutatkozhatott a 16 éves kapus, Maszlavér Edmond, aki Győrből tért vissza Komáromba, Tóth Gergő, aki szintén 16 évesen került a kezdőcsapatba a Puskás Akadémia ellen, Vörös Vendel Jenő, aki már 17 éves, és megszerezte első gólját a felnőttek között, valamint Füredi-Ollé Martin, aki szintén 17 esztendős. Utóbbi három játékossal ültem le a Molaj-pálya lelátóján beszélgetni egy kellemes délutáni napon, és természetesen a mester, László Péter sem hiányzott.

– Az U19-es csapatot átugrottam, az U17-ből a felnőttbe kerültem. Nem izgultam egyáltalán, Próbáltam úgy felfogni, hogy ugyanazt játsszam, mint az U17-ben, hogy kihozzam magamból a maximumot. Amikor beállhattam a Bicske ellen, nagyon örültem. Szerintem kihoztam magamból a maximumot abban a 10-12 percben, amit játszhattam. Jól éreztem magam a pályán. A mester kérése az volt, hogy ne álljak meg - idézte fel első felnőtt mérkőzését Füredi-Ollé Martin, aki 17 évesen debültált az NB III.-ban.

– Folyamatosan konzultálunk az utánpótlás-edzőkkel, ezért tisztában vagyok vele, hogy ki mire képes. Igyekszünk a folytonosságra törekedni, hogy a felnőttek között ugyanazt kérjük a játékosoktól, mint mondjuk Lencse Balázs és Bán Roland az U17-ben és az U19-ben a srácoktól - tette hozzá László Péter vezetőedző.

Természetesen a rutinos csapattársaimtól megkaptam a gratulációmat, a bemutatkozásomkor, de a meccs hevében néha le is csesznek az idősebbek - válaszolta kérdésünkre Füredi-Ollé. Tóth Gergő, aki a Puskás Akadémia ellen kezdőként kapott lehetőséget, elmondta, hogy folyamatos biztatást kapott a csapattársaitól. Amikor a csapaton belüli példaképekről kezdtünk el beszélni, Füredi-Ollé Tóth Györgyöt és Sandal Dominikot emelte ki. Előbbi a fizikuma, utóbbi a cselezőképessége miatt kiemelkedő, így tőlük lehet tanulni. A védelemben bevethető Vörös Vendel Jenő és Tóth Gergő egyaránt Nagy Tamást emelte ki, aki igazi vezére a csapatnak, és folyamatosan biztatja a társakat.

– Hogy irigykednek-e az utánpótlás-csapatokban szereplő játékosok a bemutatkozásra, arra egyöntetű választ kaptunk mind a három futballistától. Vörös, Tóth és Füredi-Ollé is egyetértett abban, hogy az U17-es és U19-es csapattársak egyöntetűen örülnek és gratulálnak a felnőtt bemutatkozáshoz.

Tavaly egy ideig úgy nézett ki, hogy a Komárom a megyei első osztályban indulhat csak, aztán a Vác és a Pápa visszalépése miatt mégis NB III.-as szereplés lett belőle. Tóth Gergő tavaly ilyenkor még csak 15 éves volt, így elég messzinek tűnt számára az NB III.-as bemutatkozás.

– Természetesen nagyon örültem, hogy ilyen hamar összejött a harmadosztályú bemutatkozás, de tavaly ilyenkor még csak egy álom volt - mondta a 16 éves belső védő. Füredi-Ollé Martin elmondta, hogy először nem is számított arra, hogy egyáltalán edzőmeccsen számít rá a mester, így ő is eléggé meglepődött, hogy így alakult.

– Azt gondoltam, hogy nagy falat lesz, hogy egyszerre 6-7 ifista játékos jár a felnőtt csapat edzéseire. Egy teljesen új csapatot kellett építenünk a nyáron. Eleve nekem is ez volt az első NB III.-as csapatom, hiszen előtte a megyében dolgoztam - fűzte hozzá a klub vezetődzője. Nagyon sok kérdőjel volt a szezon előtt, de szerintem nagyon jó úton haladunk. Martint többször is beküldtem csereként, és mindig helyt tudott állni, Tóth Gergő nagyon nagy feladatot kapott először, hiszen a negyedik helyen záró Puskás Akadémia ellen kezdőként debütált, és a bajnoksá egyik legjobb centerét, Magasföldi Józsefet kellett őriznie, akinek 300 NB-s meccse van, de megoldotta. Vendel pedig a Zsámbék ellen mutatkozott be, és egyből gólt is szerzett. Az ő adottsága, fizikai felépítése fontos számunka. Van még két-három olyan fiatalunk, akik a következő szezonban be tudnak mutatkozni. Amikor nyáron felkértek erre a feladatra, akkor az is elvárás volt, hogy helyi fiatalok is beépüljenek. Mivel én ízig-vérig komáromi vagyok, itt élek, it születtem, ezért én vagyok a legboldogabb, hogy helyi játékosokkal tudok dolgozni - tette hozzá a tréner.

– Természetesen az egész család büszke volt, hogy bemutatkozhattam, de leginkább a papám a nagy futballszurkoló. Minden meccsemen ott van, legyen szó akár U17-ről is - mondta Füredi-Ollé, mikor arról kezdtünk beszélgetni, hogyan fogadta a család a srácok bemutatkozását. Tóth Gergőt kicsit féltették az elején a szülei, de nagyon büszkék voltak rá, és minden meccsre elkísérik. Vörös Vendel édesapja is futballista, így egyértelmű volt, hogy tovább kell vinni a családi örökséget, így a Vörös-családban is érhető a büszkeség.