A Salgótarjánban 3-0-ra elbukott első mérkőzés után óriási csoda kell a Nyergesújfalutól, hogy kvalifikálja magát az NB III.-ba. Ezt hazai pályán kell megtennie a csapatnak, hiszen az első meccs idegenben volt. A Salgótarján NB III.-as rutinnal rendelkező csapat, amely jól látszott az első mérkőzésen is, de a Nyergesújfalu hazai közönség előtt csinált már csodát – vélhetően most is ebben bíznak. A Nódgád vármegyei bajnokság első helyezettje remek formában van, de talán az első meccs után Darabos Gábor le tudta vonni a konzekvenciákat. Más osztályozók is lesznek a hétvégén, és vannak olyanok, ahol nagyobbak a különbségek, mint itt. Például a Budapest I. osztályában második helyen végző REAC 8-3-ra nyerte az első meccset a Kállósemjén ellen, így itt már csak formalitás a visszavágó. Nehezen elképzelhető az is, hogy a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. ne jusson fel, hiszen az első meccsen 5-1-re nyert Fejér vármegye bajnoka, a Gárdony-Agárd Gyógyfürdő ellen. Szintén háromgólos a differencia a Dunaföldvár és a Semjénháza között, ráadásul itt a korábbi NB I.-es játékosokkal felálló Dunaföldvár idegenben nyert 4-1-re, így szinte biztos a csapat továbbjutása. Lesznek azonban szoros visszavágók is: a Pápa otthon 1-0-ra kapott ki a Gyöngyöstől, most idegenben harcolhatja ki a továbbjutást. A Szombathelyi Haladás 2-1-re nyert Orosházán, így hazai környezetben mehet tovább az NB III.­-ba. Pest vármegye bajnoka, a Dunaharaszti meglepő módon 2-0-ra kikapott a Mohácstól, de otthon még megoldhatja a feladatot. A Monostorpályi hátrányból fordítva nyert otthon a Cigánd ellen 2-1-re, most idegenben kell kiharcolni a feljutást. Mivel egy csapat már visszalépett, így könnyen lehet, hogy valamelyik vesztes mégis feljuthat.

Osztályozó az NB III.-ért, második meccs

Június 11., vasárnap, 17 óra

Nyergesújfalu SE–Salgótarjáni BTC