Persze, mint minden valamire való versenynek, a tatai OCR Eb-nek is van kabalája. Méghozzá stílszerűen egy Turul. A választás azért is stílszerá, mert nem pusztán a magyar történelemre, de a közeli, tatabányai Turul-szoborra is reflektál, amely Európa egyik legnagyobb madárszobra. Mint megtudtuk, a kabala meg is vásárolható, de a versenyzők közül többen meg is nyerhetik azt egyes kategóriákban, valamint a dobogós helyekért.