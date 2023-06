Az idény elején egyértelműnek tűnt, a tatabányaiak igazolásai azért történnek, hogy a csapat egy éven belül ismét nemzetközi kupában szerepeljen. Valójában könnyebb lenne azt „összeszedni”, hogy kik maradtak, mint azt, hogy kik érkeztek. Mindenesetre két válogatott játékos, Ancsin Gábor és Győri Mátyás, Hornyák Bencével kiegészülve továbbra is a MOL Tatabányát szolgálta az új pontvadászat során is.

Az új igazolások, plusz az utánpótlásból felkerült játékosok viszont gyakorlatilag egy komplett keretet alkottak. Így került a kék-fehérekhez Topic, Rodríguez, Peric, Obradovics, Maras, Ubornyák, Székely M., Nagy B., illetve a felnőtt kerethez Pergel, Edwards, Bodnár, Krancz. A változásokról, a bronzéremhez vezető útról és a jövőről Tombor Csaba vezetőedzővel beszélgettünk, akik szintén 2022 nyarán kezdte meg szakmai munkáját a klubnál.

– Kétségtelenül azért igazoltunk ennyi játékost, hogy egy éven belül visszakerüljünk a kézilabda nemzetközi színpadára – mondta a szakvezető. - Ez volt az elsődleges cél. Ami ezt nehezítette, hogy egy vadonatúj gárdával, csapatot építve, azonnal eredményesnek kellett lenni. A nyári alapozás jól sikerült. Ősszel pedig a két, legfontosabb rangadót az FTC és a Csurgó ellen megnyertük, mert a felkészülésből mi olyan tempóval érkeztünk, amelyet a riválisaink nem tudtak felvenni. Ez a két fontos győzelem meghatározónak bizonyult, mint kiderült, még a végső helyezések szempontjából is.

Az őszt jól is folytatta a Bányász. A két „naggyal”, azaz a Szegeddel és a Veszprémmel is szoros meccseket vívtak még idegenben is. Viszont továbbra is rövidnek bizonyult a Kék Tigrisek kispadja. Különösen, ha valamilyen betegség ütötte fel a fejét a csapat háza táján vagy néhányan megsérültek. A gárda ilyen esetekben is hozta, amire éppen képes volt. Ám a siker egyre nehézkesebben jött össze, hiszen a sok játékperc miatt, a meghatározó játékosokon jelentkeztek a fáradtság, majd a formaingadozás jelei. De, ha úgy vesszük, a Tatabánya, a bajnokság ezen periódusát, egy hibaponttal megúszta. A balatonboglári, NEKA elleni, döntetlen ellenére is az elképzeléseknek megfelelően alakult az ősz…

– Az idén januári alapozás is kifejezetten hasznos volt – emelte ki Tombor Csaba. – Viszont három játékosunk a világbajnokságon szerepelt, így eléggé fáradtan tértek vissza. Ez különösen Pedróról jegyezhető meg, akinek nem is volt cseréje a válogatottban. Aztán, ahogy újra együtt voltunk, már jött is az FTC elleni Magyar Kupa „selejtező”, de ezt még sikerrel vettük. Így bekerültünk a kupa négyes döntőjébe. Aztán jöttek a bajok – betegségek, sérülések – csőstül. Mindez a Ferencváros elleni bajnokira kulminálódott. Ám Csurgón, magabiztos játékkal sikerült kiköszörülnünk a csorbát. Itt viszont – hosszú időre - elveszítettük válogatott beállósunkat, Petar Topicot, akinek elszakadt az Achilles-ina. Ettől kezdve egyetlen „felnőtt” beállóssal, Vilovszkival kellett azon a poszton mindent megoldani. Elképzelhetik, hogy ez egy embernek mennyire megterhelő.

A Magyar Kupában aztán a bronzmeccsen az is kiütközött, hogy a Tatabánya – szemtől-szemben – nekiesett a „nagy” Veszprémnek, mert a Kék Tigrisek nem akarták elmismásolni ezt a találkozót, hanem be akartak jutni a döntőbe. Legalábbis így álltak hozzá. A harmadik helyért vívott összecsapáson ezért a fáradtság jelei már abszolút tetten érhetőek voltak a Tombor-legénységen. Alul is maradt a Bányász.

– Ám még ennek dacára is érthetetlen számomra a komlói vereség – hangsúlyozta a tatabányaiak vezetőedzője. – Minden esetre, ha elégedettek nem is lehetünk, mert mindig van hová fejlődni, de a harmadik helyünk azért szép eredmény, amelyet egy jó szellemű közösség hozott össze. Erre a pozitív alapra pedig a jövőben is lehet építkezni. Bízom benne, hogy még tovább tudjuk erősíteni, építeni a csapatunkat. És nem feledkezhetünk meg lelkes szurkolóinkról sem, akik a végsőkig kitartottak mellettünk. Velük együtt tudtunk a dobogóra „felállni”…

Az már biztos, hogy Bartucz László (Gyöngyös) és Juhász Ádám (portugál: Benfica) visszaigazolt a Kék Tigrisekhez. Új fiúnak számít Krakovszki Bence (NEKA) és a japán Yuga Enomoto (Budai-Farkasok).

A tatabányai játékosok egyébként június 26-ig kaptak teljes pihenőt. Ezután egy háromhetes „házi feladat” vár rájuk, hogy a július 17-én kezdődő közös alapozásra fitten érkezzen a társaság. Hét felkészülési meccsre van kilátás úgy, hogy a Kék Tigrisek pályára lépnek a lengyelországi Plock-ban és a franciaországi Dunkerque-ben is. Majd augusztus 25-én, pénteken a Bajnokok Ligája győztes, szintén lengyel Kielce-t fogadja a Tombor-csapat Tatabányán.