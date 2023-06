Péntektől vasárnapig rendezik az országos bajnokság első fordulóját Tatán, az Építők-parkjában. Ahogyan már megszokhattuk: pénteken a selejtezők, szombaton a főtábla küzdelmeit, vasárnap pedig az elődöntőket és a helyosztókat játsszák le.

A férfiaknál teljesen betelt a mezőny, azaz 28 páros lép majd homokra a tervek szerint, s indul az ob-címvédő és négyszeres bajnok Hajós Artúr és Stréli Bence is, de emellett további négy korábbi országos bajnok is ott lesz a mezőnyben. A lányoknál foghíjasabb a mezőny, hiszen végül csak 26 páros adta le nevezését és nincsenek köztük a tavalyi negyedik Vasvári-testvérek. Ott lesz viszont a címvédő Villám Lilla, aki a 2020-as arany- és tavalyi bronzérmes Vaida Beátával indul, s ők számítanak a legnagyobb favoritnak is. A torna első kiemeltje azonban Lilla testvére, Villám Csenge és Juraszik Patrícia lesz.

A vasárnapi döntőket az M4 Sport televízió élőben közvetíti.

Ahogyan azt már megszokhattuk, a felnőtt küzdelmek mellett utánpótlásversenyekre is sor kerül majd a tatai Öreg-tó partján: pénteken az U16-os lányok, vasárnap pedig ugyanebben a korosztályban a fiúk mérik össze erejüket.