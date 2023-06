A Sofascore Európa vezető adatelemzője a sport szektorban. Csütörtökön közzétették, hogy ki volt az a tizenegy játékos, aki a legjobb teljesítményt nyújtotta a 2024-es Eb-selejtezők elmúlt két mérkőzésén. Mint ismert, a magyar válogatott Montenegróban 0-0-t ért el, míg hazai pályán Litvániát verte 2-0-ra. A statisztikák alapján két magyar válogatott játékos is bekerült a legjobb tizenegybe: a kaiserslauterni születésű, de édesapja révén félig oroszlányi Willi Orbán, mellette pedig a Lipcse középpályása, Szoboszlai Dominik is a legjobbak közé került – ahogy Harry Kane is.