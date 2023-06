Mint ismeretes, az előző szezonban 3x20 csapat alkotta az NB III.-as bajnokságot, aminek Nyugati-csoportjában három Komárom-Esztergom vármegyei csapat is szerepelt, méghozzá az Opus-Tigáz Tatabánya, a Komárom VSE és a Zsámbéki SK. Utóbbi sereghajtóként kiesett, így velük a következő szezonban nem számolhatunk. Nagy kérdés még az NB II.-ből kiesett Dorogi FC szereplése is, a csillagok legutóbbi állása szerint elindulhat az NB III.-ban a klub. A feljutásra némi esélye van még a Nyergesújfalunak is, ám az osztályozó első mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett a Salgótarjántól, így csoda kellene hazai pályán Darabos Gábor csapatától.