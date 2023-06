– Azt is tudom, a sikerek mögött óriási munka áll, és szabadidőtöket áldozzátok arra, hogy városunk hírnevét öregbítsétek - folytatta dr. Molnár Attila. – A bajnokság során néhányszor jártam a mérkőzéseiteken, és azt láttam, hogy sok gyermek is szurkol nektek. Most már el kell viselnetek azt a terhet, hogy példaképekké váltatok, a gyerekek olyanok akarnak lenni, mint ti. Azt is láttam, ha éppen nem álltatok győzelemre egy-egy mérkőzésen, igazi csapatként egymásért is harcoltatok a siker érdekében. Igazi komáromi csapatok vagytok, hiszen az egyesületet több mint kilencven százalékában komáromi játékosok alkotják. A sikerekért, az aranyérmekért cserébe azt ígérem, hogy a város a nemzetközi szereplésetekhez is hozzájárul, és mögöttetek áll majd a külföldi megmérettetések idején is – tette hozzá a polgármester.