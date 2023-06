– Nagyon örülünk ennek az eredménynek. Az már az alapversenyben is látszott, hogy kiegyensúlyozottan, jól lövünk és a fináléban is stabilak tudtunk maradni végig – értékelt az MTI-nek Pekler Zalán. – Ez nyilván önbizalmat ad a folytatásra, s ugyan minden nap más, de az látszik, hogy a forma rendben van. Holnap magabiztosan állok majd be a lőállásba az egyéni versenyen.

A szám másik magyar csapata, a Péni István, Dénes Eszter páros a 13. helyen zárt.