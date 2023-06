Van Amerikában egy kamasz fiú, aki focizik. Ez a fiú bajnokságot nyer a csapatával. Ha azt mondjuk, hogy ez a csapat az Inter Miami, akkor sokaknak az ismert helyszínelős sorozat jut eszükbe. Ez a fiú idén tavasszal a korosztályos címeres mezt is magára húzhatta itthon. Jogos a kérdés, hogy hogy kerül ez a tehetséges kamasz fiú most mégis a Kemma.hu-ra. Úgy, hogy Pintér Dani szülei Tatabányáról vágtak neki megvalósítani az amerikai álmot. Édesapja, Tibor egyébként birkózott, de két fia, Dani és a bátyja a focit választotta. Ahogy biztos itthon is ezt választották volna, de a Jubileum parkos meccsek helyett így valami egészen más vár a 16 éves focistára.

A fiú már kint született, Floridában, de ízig-vérig magyar: amikor csapatával, az Inter Miamival tavaly az Államok legjobbjai lettek, magyar zászlóval ünnepelt. A képet pedig David Beckham is megosztotta. Övé ugyanis a klub, ahol Dani pallérozódik. Viszont nem ő az egyetlen klasszis, akinek a neve kapcsán most újra reflektorfénybe került itthon is Dani. Lionel Messi argentin futballikon is a Miamihoz szerződik, vagyis könnyen elképzelhető, hogy a lényegében tatabányai fiú hamarosan Messinek adhat gólpasszt. Vagy épp fordítva.

– Amikor először hallottam arról, hogy Messi hozzánk igazol, azt hittem, viccelnek velem. Elképesztő, hogy a mi csapatunkban folytatja egy olyan játékos, akit kisgyerekként még a tévében csodáltam. Az érkezése szerintem nagyon sokat fog lendíteni az amerikai labdarúgáson. Biztos vagyok benne, hogy sokkal többen fognak figyelni az MLS-re és rájönnek, hogy komolyan kell venni az itteni játékosokat. És valószínűleg Messi érkezése csak még több sztárt fog Amerikába vonzani – mondta Dani a Jenkifoci blognak adott interjújában.

Dani és a magyar zászló a csapata bajnoki győzelme után

Forrás: intermiamicf.com

A kamasz labdarúgó arról is beszélt, hogy lát-e esélyt arra, hogy a felnőtt csapatban is labdába rúgjon, vagyis hogy Messi csapattársa legyen. Magabiztosan állítja, hoy igen, de azzal is tisztában van, hogy ezért még sokat kell dolgoznia.

Fantasztikus érzés lenne Messinek passzolni labdát, egy pályán lenni egy ilyen példaképpel. Az, hogy hozzánk igazol csak még jobban fog motiválni engem arra, hogy mindent megtegyek a debütálásért

− fogalmazott, hozzátéve, hogy fejben és fizikailag is erősödnie kell mindehhez. Ha ez így lesz, akkor viszont ő lehet az első magyar játékos, aki együtt játszik a hétszeres aranylabdás, világbajnok legendával.

Dani 20-as mezben idén tavasszal, a korosztályos magyar válogatott tagjaként

Forrás: mlsz.hu

Hogy mostanában milyen formában van, arról az amerikai korosztályos bajnoki döntőben mutatott játéka is árulkodik, a következő videón a 32. percben gólpassza is látható: