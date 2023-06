A Tatai Edzőtáborban gyakorol a magyar junior és felnőtt férfi birkózó válogatottja. Számos sportolónk nemzetközi edzőtáborral készülhetnek, hiszen a lengyel, a svájci, a román és a kanadai válogatottak is itt tartózkodnak. A válogatottal edz Balázs Bálint, a Tatabányai Sport Club ifjú tehetsége, akitől szép sikereket várnak. Tóth Gábor, a junior válogatott vezetője, aki elmondta: Bálint a magyar junior válogatott egyik nagy reménysége.

"Annak ellenére, hogy sok a sérültünk, a fiataloktól érmet, érmeket várunk. Az éremesélyesek közé tartozik Balázs Bálint is. Sajnos a tavalyi Eb-t sérülés miatt kihagyta, de utána egyre jobban szerepelt. Nemrég ismét megsérült, de amióta újra elkezdte a munkát, látszik rajta, hogy sokat elérhet, mi pedig hisszük, hogy érmes lehet, hiszen ő a csapat egyik nagy reménysége" - mondta el Tóth Gábor.

"Sajnos a tavalyi junior EB előtt megsérültem, és most, néhány hete is lett egy térdproblémám, de most úgy érezzük, minden rendben lesz. Szeretnék a dobogón végezni. Ez reális lehet, hiszen az idei nemzetközi versenyeken ez többször is sikerült" - fogalmazott Balázs Bálint, aki idén Kisinyovban és az ausztriai Wolfurtban is aranyérmes volt.