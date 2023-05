A mentőakció jelenleg (10:42) is folyamatban van, de időbe telik feljutni olyan magasságba a legprofibb serpáknak is. És onnan még vissza kellene jutni, helikopter olyan magasra ugyanis nem tud repülni. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy rengetegen fejezik ki együttérzésüket, próbálják az egyre kisebb reményt életben tartani, bízni a csodában, ahogy azt felesége, barátai, szerettei is teszik.

Szilárd édesapja megrázó sorok kíséretében osztotta meg fia Facebook-oldalának utolsó bejegyzését. Arra kérte fiát, hogy engedje el a sikereket, kudarcokat és csak magára, a túlélésre koncentráljon.

Összetartva az ország, barátok és rokonok - veled vagyunk, és imádkozunk, imádkozom érted, és, hogy a kis unokám, a fiad Soma, újra a tenyeredbe tudjon csapni - hogy szia "édesapa" újra itthon... Könnyes szemmel aggódva osztom meg én is a jelenlegi, biztató friss híreket...Szeretünk és nagyon várunk haza! Tarts ki, erős vagy!"

− írta Suhajda édesapja.

Kaliforniában is szorítanak Szilárdért. Az explorersweb.com újságírójának posztja alatt olvasható például, hogy egy asszony a csodáért imdákozik.

Egy indiai mérnök a Himalaya Today Twitter-bejegyzésénél írt arról, hogy bármi is lesz a történet vége, szerinte Suhajd aigazi hős, aki megmutatta, hogy el lehet érni az álmainkat. Ő is imára buzdított mindenkit.

Szilárd Instagram-oldalán azt írják, hogy legyen ő az az ember, akivel csodát tesz az Isten, többek szerint is az egész ország szorít most a magyar mászóért. Facebook-oldalán volt, aki úgy fogalmazott, hogy ha a saját életében jár neki egy csoda, azt most odaadná Suhajdának, hogy hazatérhessen. Más születésnapi kívánságként kérte az égiektől, hogy egyben hazaérjen az extrémsportoló. Volt főiskolai társai is egymás után írják, osztják meg a legfrissebb bejegyzést, és kérnek mindenkit, hogy szorítson, imádkozzon, küldjön energiát neki.