Ahogy a hunfencing.hu is megírta, Caliban két magyar hölgy indul: a tatai Kun Anna, illetve a tatabányai színekben versenyző Muhari Eszter. Mindketten a kiemeltek között szerepelnek. Másfél évtizeddel ezelőtt volt példa arra, hogy két női párbajtőröző is felmentést kapjon a selejtezők alól. Két hét múlva női párbajtőrben is egyéni és csapat világkupa következik, és sok év után száll ismét reális eséllyel harcba a fegyvernem az olimpiai részvételért.

A férfiak között szintén szurkolhatunk tatabányai versenyzőnek, hiszen a világkupán a tatabányai Kovács Gergely is indul, az idei junior Eb-aranyérmes csapat vezéregyénisége.