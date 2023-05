A helyzet egyértelmű, hét évnyi másodosztályú szereplés után irány az NB III. – gondolhatnánk, azonban a helyzet korántsem ilyen egyszerű. Amiről a pletykák szóltak az elmúlt hetekben, az kedden beigazolódott: nagyobb a probléma annál, mintsem, hogy a klub kiesett a másodosztályból.

Délután, a Dorog szurkolók facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint a klub kedden minden játékosával szerződést bontott. A klub nem sokkal később hivatalos közleményt adott ki, amelyben Mayer László, a Dorogi FC elnöke, egyben a felnőttcsapatot működtető Dorogi Futball Szolgáltató Kft. tulajdonosa kifejtette: „A továbbiakban nem tudok részt venni a felnőttcsapat működtetésében. Nem látom biztosítottnak Dorogon az NB-s bajnokságban történő versenyeztetés azon feltételeit, melyek elengedhetetlenek a színvonalas és eredményes szerepléshez”.

Az utánpótlás biztosított

Az ügy kapcsán a Kemma.hu megkereste Mayer Lászlót is.

– Nem anyagi megfontolások vezettek a döntésemhez, az infrastrukturális feltételeket nem látom biztosítottnak az NB III-as indulásra. A felnőttcsapatot működtető kft. vezetését átadom, amelyről már értesítettem Dr. Tittmann János polgármestert, valamint Khéner Lászlót, a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Vármegyei igazgatóját is. A Dorogi FC elnöki tisztjét továbbra is betöltöm, így a felnőttcsapattal kapcsolatos döntésem az egyesület utánpótlásának további működését (ahogyan az a klub által kiadott közleményben is olvasható - a szerk.) nem befolyásolja.

Ami a játékoskeretet illeti, június 30-ig az összes labdarúgónk szerződése lejár

– tudtuk meg a sportvezetőtől.

A vezetőedző is távozik

Ahogyan Mayer László, úgy a felnőttcsapat szezon közben kinevezett vezetőedzője, Marián Sluka is távozik Dorogról.

– A szerződésem június 30-ig él, azonban közös megegyezéssel arról döntöttünk, hogy nem folytatom tovább a munkát a Dorogon – tudtuk meg a távozó trénertől. – Azóta találkoztam a csapattal, elbúcsúztam a játékosoktól és a vezetőségtől is, megköszöntem az itteni lehetőséget. Sajnálom, hogy nem tudtuk elérni a kitűzött célt, a bennmaradást, és nem tudtunk örömet okozni a szurkolóinknak. Megpróbáltunk mindent, de ez kevésnek bizonyult. A szezon nagy részében nem teljesítettünk rosszul, játékban az ellenfeleink többségével felvettük a versenyt, de a góllövés mindvégig problémát okozott. A téli szünetben szerettünk volna egy gólerős csatárt igazolni, de ez nem egyszerű ilyenkor. Bíztam benne, hogy az utolsó fordulóig lesz esélyünk a bennmaradás kiharcolására, ami ebben a véleményem szerint erős bajnokságban bravúr lett volna, de addig nem jutottunk el.

Jól éreztem magam Dorogon, jó közösségben dolgozhattam, nagy kihívásnak tekintettem ezt a munkát, most viszont fel kell dolgoznom, hogy a Szentlőrinc után nem tudtam egy újabb csapatot benntartani a másodosztályban

– nyilatkozta Marián Sluka.

Marad a vármegyi bajnokság?

A helyzet tehát nem egyszerű Dorogon: távozik a tulajdonos, július 1-től pedig nincsenek játékosok és vezetőedző sem. Bár a kft. megkapta az NB II-es licencet a 2023-24-es szezonra (amely természetesen az NB III-ra is érvényes), jelen állás szerint azonban nehezen elképzelhető, hogy ilyen körülmények között a Dorog a következő szezonban a harmadosztályban induljon.

Marad tehát a megyei bajnokság, arra viszont még nem volt példa, hogy a település előszámú futballcsapata, amely 1945 és 1977 között 23 szezont töltött az élvonalban, itt futballozzon. Egy biztos: a klub június 1-én szurkolói ankétot tart, azt követően majd okosabbak leszünk...