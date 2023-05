NB III., Nyugati-csoport, 38. forduló

Május 21, vasárnap, 17 óra

Komárom VSE-Technoroll Teskánd KSE

Utolsó mérkőzését játssza a Komárom VSE is ebben a bajnokságban, méghozzá hazai pályán tudja búcsúztatni ezt a remek szezont. A KVSE a tavalyi kiesés helyett idén nagyon nagyon simán maradt benn, a húszcsapatos bajnokságban legrosszabb esetben is a 13. helyen végez, de egy győzelemmel (és az ETO II móri vereségével) még egyet előzni is lehet. László Péter csapata az utolsó két meccsét elveszítette, más kérdés, hogy a dobogó második (azóta első) és harmadik helyén álló csapatokkal játszott, előtte viszont hét meccses veretlenségi sorozatot épített fel. A mostani ellenfél, a Teskánd újoncként a tabella 18. helyén áll, és elég nagy esélye van a kiesésre. A versenykiírás értelmében a 18. helytől lefelé mindenki kiesik, illetve a legrosszabb 17. csapat is. A Teskánd bennmaradásához az kell, hogy a zalai csapat legyőzze a Komáromot, a Csorna ne szerezzen pontot a III. Kerület ellen, illetve a Közép-csoportban a Cegléd se gyűjtsön egyet se a Majos ellen. Ősszel egyébként a KVSE 5-0-ra győzött idegenben, de nem ez volt a legnagyobb veresége a teskándi csapatnak, hiszen a Veszprémtől hatot, a III. Kerülettől nyolcat kapott.