Kosárlabda, NB I. A, férfi, alsóházi rájátszás, 7. forduló

MVM-OSE Lions–Kometa Kaposvári KK

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Az oroszlányi csapat szerda este hosszabbítás után kapott ki 78–76-ra Szegeden, ezzel nemcsak veretlenségét, de első helyét is elveszítette a playoutban, amelyet az Atomerőmű szerzett vissza. A negyedik helyen álló Kaposvár a legkevésbé sincs jó passzban, zsinórban három vereségnél jár (szerdán a Honvéd vendégeként kapott ki 95–73-ra), ráadásul egyik legjobbjával, a dán Sebastian Aris Petersennel szerződést is bontott a klub annak makacs sérülése miatt (hogy a további maródi játékosokról már ne is beszéljünk). A somogyiak így legfeljebb csak annak örülhetnek, hogy a bennmaradásuk már biztos...

Oroszlányon jelen állás szerint mindenki egészséges, a kereteket és a formát tekintve kijelenthető, hogy ezúttal a Lions a mérkőzés esélyese. A két csapat legutóbbi, kaposvári összecsapását is az MVM-OSE nyerte 82–71-re.

– Meg kell állítanunk a Kaposvár legjobb dobóit és igyekeznünk kell szoros egységet alkotva játszani, hogy mindkét oldalon sikeresek legyünk a pályán. Teljesen a védekező feladatainkra kell koncentrálnunk, és nagyon jól kell bánnunk a labdával támadásban – nyilatkozta a mérkőzés kapcsán Simon Petrov, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.