Újabb játékost szerződtetett a MOL Tatabánya KC. Július elsejétől, a Nemzeti Kézilabda Akadémia, a NEKA 20 éves balszélsője, Krakovszki Bence is a Kék Tigrisekhez igazol. Bence, ikertestvérével, Zsolttal együtt a NEKA-ban pallérozódott, és mindketten a jövő emberei. Egyes szakmai, edzői vélemények szerint az ikerpár tehetsége vetekszik az Iváncsik-testvérekével. Róluk pedig tudjuk, milyen szép ívű sportkarriert futottak be. A fiatalabb Iváncsik testvér, Tamás egykor nem csak a válogatottat, de a Bányászt is erősítette.

Visszatérve Krakovszki Bencére, ő az idén már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, miközben a korosztályos válogatottnak oszlopos tagja, ahol egyebek mellett vezetőedzőnk, Tombor Csaba is segédkezik. Így abszolút testközelből „tesztelheti” az ifjú kézilabdás fejlődését.

A győri születésű fiatalember egyébként 187 centi magas, 84 kiló, és egyértelműen olyan posztra érkezik, ahol akadnak gondjai a kék-fehéreknek.