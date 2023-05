Mezítláb sétált

A szervezők minden évben feltüntetik a kiírásnál, hogy például bejáratott bakancsot érdemes viselni és esőköpenyt is érdemes becsomagolni a hátizsákunkba ahhoz, hogy sikeresen teljesíteni lehessen a távot. Ellenben a bátrabbak néha „eltérnek” az előírásoktól és igyekeznek lazábban értelmezni az ajánlásokat. Például tavaly volt, aki Mikulásnak öltözve gyalogolta le a száz kilométert – ami a hőségben kimondottan embert próbáló feladatnak bizonyulhatott –, de papucsos teljesítő is volt. Kovalik András elmondta: ahogy előző évben, úgy idén is volt mezítlábas induló, aki hatvan kilométer megtétele után döntött úgy, hogy lábbelire vált Hozzátette: a sikeres teljesítők mellett több feladó is köszöni a lehetőséget, hogy páratlan élményeket szerezhetett a Kinizsi Százason. A szintidőn belül célba érkezők egyébként oklevelet és jelvényt is kaptak.