Rozina Tamás, a Magyarországi OCR Sportszövetség ügyvezető alelnöke kiemelte, 2019-ben már megfogalmazódott egy hazai rendezésű világverseny lebonyolítása, és ez mostanra valósággá vált.

„Nagyon örülünk annak, hogy a Tatai Olimpiai Központban megtaláltuk azt a helyszínt, ahol színvonalas világversenyt rendezhetünk. Több távon zajlik majd az Eb. Lesz egy 3 és egy 12 kilométeres versenyszám. Előbbit az olimpiai központ területén rendezzük meg, a 12 kilométeren részt vevők elhagyják az edzőtábor területét, és a városban teljesítik a táv egy részét. Látványosnak ígérkezik az OCR 100, amely lényegében egy sprintszám, és két versenyező egymás mellett teljesíti az akadálypályát, ezenkívül lesznek váltószámok is.” – mondta az ügyvezető alelnök.

Az Eb-n az olaszok indítják a legnagyobb csapatot, szám szerint 285 versenyző érkezik onnan, Magyarország 256, Lengyelország 252 sportolóval vesz részt a kontinensbajnokságon.

A lovaglás helyett lesz az öttusa egyik száma

Ez az első OCR-Eb azóta, hogy a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) 2022. novemberében megtartott 72. kongresszusán megszületett a döntés: az öttusában a lovaglást az OCR akadályfutó-verseny fogja felváltani. Az átállás fokozatosan történik. A felnőttek számára a 2024-es párizsi olimpián még lesz lovaglás, viszont a 22 év alatti, fiatal öttusázók számára már 2023-tól kezdve a lovaglás helyett az OCR szerepel a versenyeken. A tervek szerint a 2028-as Los Angeles-i olimpián már a felnőttek is át fognak térni az OCR-re. Ugyancsak sporttörténelminek számít a tatai Eb abból a szempontból is, hogy ez lesz az első világverseny a sportág történetében, amelyen indulnak paraversenyzők is.