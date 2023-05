Mint az a megyei futballbarátok számára jól ismert, az NB III. Nyugati csoportjában második helyen álló Tatabányai SC vasárnap, 17 órától a listavezető Veszprém ellen lép pályára Pápán a bajnokság utolsó fordulójában. A helyzet roppant egyszerű: ha a Gyürki Gergely vezetőedző csapata győz, akkor megnyeri a bajnokságot és osztályozót vívhat az NB II.-be jutásért, ha nem, marad a második helyen és ezzel elveszíti esélyét a másodosztályú részvételre.

A két, sokkal szebb időket is megélt egyesület csapatai korábban nemcsak a harmadosztályban, hanem az élvonalban is megmérkőztek egymással, igaz nem mostanában: 1988 és 1992 között 10 alkalommal csaptak össze az NB I-ben. A mérleg kiegyensúlyozott: négy döntetlen mellett mindketten kétszer győztek le a másikat, a gólkülönbség 10-10. A két csapat őszi, tatabányai mérkőzése 0-0-ra végződött. A párharccal kapcsolatban Vincze Istvánt, a Bányász legendás csatárát kérdeztük meg.

– Számunkra nem a Veszprém volt a legnagyobb dunántúli rivális, hanem a Rába ETO és a Videoton. Én magam ugyan nem játszottam tatabányai színekben a Veszprém ellen, hiszen ők akkor jutottak fel az NB I.-be, amikor én Olaszországba igazoltam, de természetesen a későbbiekben is figyelemmel követtem korábbi csapatom mérkőzéseit. Arra például emlékszem, hogy a valóban kiváló labdarúgónak számító, a „Bakony Maradonája” becenévre hallgató Rugovics Vendel mennyire tartott a védőnktől, Szalma Józsitól. Veszprémben voltak jó csapatok és jó futballisták, de mi voltunk a jobbak! – emlékezett vissza Pilu, aki természetesen elmondta véleményét a hétvégi mérkőzésről is.

– Sajnálom, hogy éppen az utolsó forduló előtt cserélt helyet a két csapat a tabellán, de remélem, nyernek a fiaink. A bajnokság két legjobb csapata mérkőzik egymással, ezúttal nekünk kell kockáztatni, hiszen a Veszprémnek már a döntetlen is elég a bajnokság megnyeréséhez. La a kalappal a csapat előtt, hiszen rövid kispaddal is harcban áll a bajnoki címért. Remek közösség jött össze az öltözőben, ezért is bízom benne, hogy legyőzzük a Veszprémet, hiszen mi vagyunk a Bányász! – mondta Pilu, aki kitért arra is, hogy igazságtalannak tartja a jelenlegi bajnoki rendszert, miszerint a bajnokcsapat nem jut fel azonnal az NB II-be, hanem osztályozót kell vívnia a feljutásért.