A riportban elhangzott: azt feltételezik, hogy Suhajda már nincs magánál, meg is sérülhetett. Az élete forog kockán. Legindi Tímea ezúttal is elmondta, hogy egy oxigénpalackos mászó látott egy alakot a négyes tábor felett, de hogy az Szilárd-e, valós volt-e az észlelés, még nem derült ki. Órákba telik ezt is kideríteni, ahogy a négyes tábor sátrait is átnézni. Serpák keresik, kutatják. A nyomkövetője kapcsán szóba került az is, hogy tízpercenként kellett volna frissítenie a helyadatokat, de már Szilárd eltűnése előtt is össze-vissza jeleket küldött. Mostanra pedig le is fagyhatott, tönkremehetett, azért nem küld már semmit se.