NB III., Nyugati-csoport, 36. forduló

Május 7., vasárnap, 17 óra

Komárom VSE-FC Nagykanizsa

A hét mérkőzés óta veretlen Komárom VSE nagyon nehéz meccs előtt áll, hiszen a dobogó harmadik fokán álló Nagykanizsa érkezik majd a Molajra. A sorozatban három meccset idegenben vívó KVSE végre hazatér, és az utolsó előtti meccsét vívja hazai közönség előtt. László Péter csapata már korábban bebiztosította a bennmaradást, így már egy ideje tét nélkül futballozhat, ami jót is tett a gárdának, hiszen eredményesen szerepel, ráadásul több saját nevelésű fiatal is lehetőséget kapott már a vezetőedzőtől. A Nagykanizsa 78 szerzett pontjával jelenleg a tabella harmadik helyén áll, és szinte biztosan ott is zárja majd a bajnokságot, hiszen előtte hét, mögötte tíz pont a különbség. A zalai gárda az utóbbi öt meccséből négyet megnyert, egyedül a Bicskétől szenvedett 2-1-es vereséget. Ősszel csúnya vereségbe futott bele a Komárom Nagykanizsán, hiszen annak a találkozónak 7-2 lett a végeredménye.