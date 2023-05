A Déli csoportban tovább folytatódik a versenyfutás a listavezető Császár-Ete II. és a második helyezett Bana között. Előbbi óriási, 11 gólos verést mért az Oroszlányra, a több, mint egy tucat vendéggólból a csoport góllövőlistáját immár 52 találattal vezető Gyüszi Levente hatot, Tóth Hunor pedig négyet vállalt magára. A Császár-Ete zsinórban kilencedik meccsét nyerte meg. A Bana a Réde vendégeként aratott sima győzelmet. A Csém az első félidőben még csak egy góllal vezetett a Dad ellen, végül kiütéses, hétgólos sikert aratott. A nyolc hazai találatból a csémiek két gólgyárosa, Jónás József és Kollár Márk is hármat szerzett. A Szákszend a második félidőben biztosította be győzelmét Bokodon, így továbbra is versenyben van a dobogóért. A felsőházba jutás szempontjából is fontos mérkőzésen a Gesztes és a Bársonyos döntetlent játszott egymással, míg a Tárkány a sereghajtó Bakonyszombathely ellen nyert simán. Az alapszakaszból még egy forduló van hátra délen, a felsőházi rájátszás hat helyéből öt már elkelt. A hatodikra még három csapat esélyes: az egyébként rossz passzban lévő Bokodnak ehhez egy győzelem biztosan, egy döntetlen pedig nagy valószínűséggel elég lesz az utolsó körben, a Bársonyosnak és a Gesztesnek viszont mindenképpen nyernie kell, de a sorsuk a Bokodtól is függ.

Északon rangadóval folytatódott a bajnokság, hiszen a listavezető Tardos a második Dunaalmást fogadta. Bár a hazaiak csere nélkül álltak ki, mégis meglepően simán alakult a mérkőzés, a három góllal nyerő, zsinórban ötödik sikerüket arató vendégek már a félidőre beállították a végeredményt és ezzel két forduló alatt már öt pontot faragtak a hátrányukon. A zsinórban hetedszer nyerő Tatabányai Vasas fordulatos meccsen, a rendes játékidő utolsó percében szerzett góllal nyert Vértestolnán. Az egyre jobb formába lendülő, immár öt mérkőzés óta veretlen Naszály a triplázó Lakatos Sándor vezérletével ütötte ki a Pilismarótot. A csoport góllövőlistáját továbbra is az ezúttal eredménytelen (ellenben piros lapot kapó) tardosi Kovács Henrik vezeti 33 góllal.

Eurotrade Solar megyei III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 21. forduló

Bokod FCE–Szákszendi SE 1-3 (1-1)

Bokod, vezette: Kiss Dominik (Szabó Barnabás, Györe Ferenc Dániel).

Bokod: Antal Dávid – Bognár (Sáry, 66.), Lázár (Erdős, 61.), Kese, Farkas, Marton (Bucsi, 46.), Gruber, Neszlinger, Molnár Cs., Krotki (Urbán, 77.), Antal Dániel (Tamás, 87.).

Szákszend: Teberi – Klestenitz Á., Szécsi, Biri (Kocsis, 61.), Müller K., Kovács T., Petrás (Kázmér, 70.), Takács (Schaffhauzer, 46.), Mester, Szabó G. (Müller Cs., 85.), Kiss J. Vezetőedző: Kiss László.

Gólszerző: Marton (41.), illetve Klestenitz Á. (19., 86.), Szécsi (52.).

Csémi SE–Dad SE 8-1 (1-0)

Csém, vezette: Szabó Géza (Bezzeg Noémi Mária).

Csém: Farkas – Kecskeméti, Körmendi (Kovássy, 74.), Jónás (Hegyvári, 74.), Gerencsér, Szabó Cs., Kollár M., Kaposi, Horváth Á. I. (Soós, 68.), Balázs (Keszi, 64.), Gyányi. Technikai vezető: Szabó Lajos.

Dad: Drotár – Gombos, Cseh (Juszkó, 46.), Magyar, Török, Kerner, Gerlinger (Hujber, 52.), Fitykus (Csizi, 74.), Becsák, Horváth Zs. (Kőmíves, 61.), Mata (Harasimiak, 46.). Technikai vezető: Purger József.

Gólszerző: Jónás (14., 48., 67.), Kollár M. (61., 63., 85.), Szabó Cs. (75.), Soós (80.), illetve Török (77.).

Gesztesi SE–Bársonyos SK 1-1 (1-0)

Várgesztes, vezette: Janovics István (Nagy János).

Gesztes: Györök – Tóth, Ambrus, Csordás G. (Kovács G., 79.), Vízkeleti, Wéber, Eigner, Hardi, Pillmann R., Vendégh (Hajzer, 60.), Ginder. Technikai vezető: Pillmann Zoltán.

Bársonyos: Holczinger Zs. J. – Retzer, Nokta, Vida (Ősz, 85.), Hoffer, Kósa, Holczinger F., Szarvas, Farkas, Soha (Skuba, 77.), Pirik.

Gólszerző: Hardi (36.), illetve Holczinger F. (60.).