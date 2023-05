Kézilabda NB I., férfi, 25. forduló

MOL Tatabánya KC – NEKA 26-24 (13-9)

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, 2000 néző, vezette: Bóna Sz., Földesi Cs.

Tatabánya: Székely M. – Pedro 2, Maras 10 (1), Vilovszki 3, Ubornyák 2, Győri M. 2, Ugalde 3. Csere: Nagy B. (kapus), Ancsin 1, Obradovics, Pergel 3, Bodor. Edző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulása, 5.p.: 2-2, 12.p.: 7-5, 19.p.: 9-6, 26.p.: 12-9, 36.p.: 17-11, 41.p.: 18-14, 45.p.: 19-17, 57.p.: 26-22.

Kiállítások: 8, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, illetve 0.

Nehezen indult be a Tatabánya, mert a csapat góljaira – rendre – góllal válaszoltak a NEKA fiatal játékosai. Ekkor még a hazaiak védekezése is hagyott némi kívánnivalót maga után, és a Kék Tigrisek kapusa sem érezte igazán otthonosan magát a háló előtt. Így nem csoda, hogy csak a félidő derekára tudott elmenni három góllal a Bányász, ezen a fontos mérkőzésen, amelyen győzelme esetén már biztos bronzérmes. Aztán a két csapat közötti addigi legnagyobb különbség az első félidő hajrájára alakult ki, ezért négygólos vezetéssel térhetett pihenőre a Tombor-legénység.

Szünet után sem változott jelentősen a mérkőzés képe. A házigazdák meg-megugrottak ellenfelüktől, mint a 35. perc tájékán is, amikor Ugalde találata már hatgólos előnyre tettek szert. Ám ezután ismét a vendégek jöttek, és máris három-négy gólra olvadt a Kék Tigrisek vezetése. Sőt, tíz perccel a második félidő kezdetét követően már csupán két találattal vezetett a Tombor-csapat, és az utolsó nyolc-kilenc percnek is mindössze kétgólos előnnyel vágtak neki. Majd ebben a már-már kritikus helyzetben még büntetőt is hibáztak a házigazdák… A végén – ha némi nehézségek árán is, de – megőrzött két gólt korábban kialakított előnyéből a Tatabánya, és ezzel megszerezte a két bajnoki pontot.