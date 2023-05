Arról már beszámoltunk, hogy Pekler Zalán a 10 méter légpuska alapversenyében világcsúcsot lőtt a baki vk-viadalon – igaz, a rekordot alig egy órával később a másik csoportban versenyző Seng Li-hao megdöntötte. Pekler így a kínaiak olimpiai ezüstérmese mögött a második helyen jutott be a fináléba, amelyben két magyar volt érdekelve, Péni István hatodikként lépett tovább az alapversenyből. A komáromi puskás a döntőben is ragyogóan kezdett (10.7, 10.6, 10.9), míg Péni két alacsony lövés után egy 10.8-assal talált magára. Az első sorozat végén Pekler biztosan vezetett, csaknem egykörös előnyét a folytatásban állandósítani tudta riválisaival szemben. Pekler Zalán gyorsan és pontosan lőtt, sorra jöttek tőle a nagy tízesek, Péni Istvánnak ugyanakkor a 14. lövést követően véget ért a verseny, az UTE puskása egyetlen tizedkörrel csúszott le a folytatásról, és 144.1 körrel a hetedik helyen zárt.

A Bakiban debütáló régi-új döntős lebonyolítás értelmében az első két, egyaránt öt lövésből álló sorozat után két lövésenként kiesik egy versenyző, de Pekler biztonságban érezhette magát, mert végig nagy előnnyel állt az élen. Időközben sorra búcsúztak a klasszisok, köztük a friss világcsúcstartó Seng Li-hao is – az utolsó két lövést úgy adhatta le Pekler, hogy 0.9 körrel vezetett egyetlen állva maradt riválisa, Hriday Hazarika előtt. Érdekesség, hogy éppen Pekler 24., záró lövése volt a leggyengébb (10.2), de Hazarikának így is tökéletes lövés kellett volna ahhoz, hogy ledolgozza hátrányát, amitől messze volt az indiai. Pekler Zalán így a reggeli világcsúcs (azóta „csak” Európa-csúcs) után a döntőben végig vezetve, 252.4 körös eredménnyel megnyerte a baki világkupaversenyt, és limai sikerét követően második egyéni aranyérmét szerezte meg légpuskával a vk-sorozatban.

„Elképesztő érzés, hogy ismét győzni tudtam légpuskával – értékelt a döntő után Pekler Zalán. – Nagyon boldog vagyok az alapversenyben elért eredményemmel is, ami csaknem másfél órán át világcsúcs is volt. Továbbra is a rengeteg edzés a kimagasló teljesítmény kulcsa, most úgy érzem, minden a helyén van az életemben, ami szerencsére eredményekben is megmutatkozik. A döntőben az első húsz lövés alatt egyáltalán nem izgultam, de az utolsó négy azért nagyon nehéz volt. Mégis tudtam kezelni a stresszt, és megőriztem az előnyömet a végéig.”

A női mezőnyben Mészáros Eszter a legjobb magyarként a 14. helyen végzett. A komáromiak tokiói olimpikonja jól lőtt a 60 lövéses alapversenyben, melyet 630,3 körrel zárt, ám ez sem volt elég a nyolcas döntőhöz, amelybe 631,5 körrel lehetett ezúttal bejutni. A 10 méteres versenyben Dénes Eszter sokáig nagyon jól állt, az utolsó öt lövésében viszont sokat hibázott, így 628,8 körrel fejezte be a viadalt és a 26. lett az óriási, 158 fős mezőnyben. Bajos Gittának pedig a kezdése volt visszafogottabb, s végül 628,4 körrel a 31. helyet szerezte meg.