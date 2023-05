Ahogyan arról már beszámoltunk, a hétvégén (egészen pontosan szombaton, ami az okokat figyelembe véve egyáltalán nem mellékes) elmaradt a Császár-Ete II.–Szákszendi SE mérkőzés a megyei III. osztály Déli csoportjában, a felsőházi rájátszás 3. fordulójában. Mivel a Szákszend nem tudott kiállni, a találkozó 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a Császár-Ete II. kapta. Eddig a tények. A megyei harmadosztályban sajnos gyakran előfordul, hogy egy csapat valamilyen okból (általában létszámhiány miatt) nem tud kiállni soros bajnokijára, ez azonban többször csak a mérkőzések előtt egy-két nappal (vagy órával) derül ki. Ezúttal azonban árnyaltabb a kép.

A Szákszend időben szólt, de nem tudott mit tenni

– Már az alapszakasz zárása után, vagyis három héttel a mérkőzés előtt hivatalosan jeleztük a vármegyei igazgatóság felé, hogy május 27-én, szombaton nem, vagy legfeljebb létszámhiányosan tudunk kiállni munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt – tudtuk meg Kiss Lászlótól, a Szákszendi SE elnökétől.

– Éppen ezért elküldtük a mérkőzésmódosítási kérelmünket a Császár-Ete felé, ők azonban nem kívántak változtatni az eredetileg kiírt időponton. A vármegyei igazgatóság erre annyit reagált, hogy ha az ellenfél nem egyezik bele az időpont módosításába, akkor nem tudnak mit tenni. Mi hajlandóak lettünk volna bármelyik másik napon pályára lépni, hiszen nekünk csak a szombat nem volt megfelelő, de a Császár-Ete nem ment bele a módosításba. Tisztában vagyunk vele, hogy ezzel játék nélkül jutottak három ponthoz, amivel közelebb kerültek a bajnoki cím megnyeréséhez, mi viszont a matematikai esélyünket is elveszítettük arra, hogy megszerezzük a bronzérmet. Ráadásul most úgy tűnik, mintha ki akarnánk szúrni a második helyezett Banával, akit az előző fordulóban legyőztünk, aminek is köszönhetően a Császár-Ete hárompontos előnyt szerzett velük szemben, most pedig ingyen adjuk a három pontot a legnagyobb riválisuknak. Erről természetesen szó sincs, már elnézést is kértem a banaiaktól a kialakult helyzet miatt – nyilatkozta lapunknak Kiss László.

Vastagon fog(hat) a toll módosítás esetén

Az ügy hátteréhez tartozik, hogy mivel a Császár-Ete I-es csapata a megye II-ben játszik vasárnaponként, így a II-es csapatuk egy kivételével (akkor az I-es csapat éppen szabadnapos volt) az összes mérkőzését szombatra kérte az időpontegyeztetésnél, amit a megyei igazgatóság el is fogadott.

Azt is érdemes tudni az esettel kapcsolatban, hogy a mérkőzések módosítása nem feltétlenül ingyenes: "Az időpont és/vagy helyszín módosítást elsődlegesen kezdeményező sportszervezetnek időpont vagy helyszín módosítási díjat nem kell fizetnie, ha a sorsolás szerinti időpontot megelőzően

legalább 15 nappal előbb kérte a sportszervezet a mérkőzés nap, kezdési időpont vagy helyszín módosítását (ahogyan a Szákszend is tette). A 15 napon belül beérkező kérelmek esetén a kezdeményező sportszervezetnek az MLSZ szabályzatokhoz kapcsolódó „Díjfizetési Rendje” alapján megállapított időpont, helyszín módosítási díjat kell megfizetni. A Versenybizottság az eljárási díj megfizetésétől indokolt esetben eltekinthet!" – áll az MLSZ (Magyar Labdarúgó-szövetség) versenyszabályzatában. A módosítási díj eljárási költsége, ha a változtatás a mérkőzés előtt 15-8 nap között történik, 10 000

Ft, ha a változtatás a mérkőzés előtt 8 napon belül történik, akkor 20 000 Ft.

– A szabály az szabály, de hol van ilyenkor az oly sokat hangoztatott fair play? – Tette fel a kérdést Simon József, a szákszendiek technikai vezetője, aki az előzőekben elhangzottakhoz azt is hozzáfűzte: a labdarúgás lényege a játék, és ha a Császár-Etének van kb. 50 futballistája, miért nem akarta megoldani, hogy a mérkőzést más időpontban lejátszhassák?