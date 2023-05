Mint mindig, így a megyei első osztály rájátszásának 2. fordulójában is kihirdetjük a forduló válogatottját. A kapuban a tatai Szabó Tamás került, de az esztergomi Dobos Norbert is eséllyel pályázott. A védelemben kecskédről Fábián Richárd került be, Tatáról Györgykovács Balázs, a védelem közepén pedig a vértessomlói Tóth Lajos és az esztergomi Kopányi Ádám szerepel. A középpályán Tatáról Máté-Kovács Dávid, Nyergesújfaluról Molnár Ambrus, Esztergomból pedig Bokros Richárd robotol, elől pedig a duplázó somlói Pető Dániel, a szintén két gólt szerző kecskédi Neckernusz Bence, és a csereként szintén kettőt vágó Manga Milán (Nyergesújfalu) felelős a támadásokért.