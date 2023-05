Kézilabda, NB I. B, női, 28. forduló

Kispest NKK–Komárom VSE

Budapest, péntek, 18 óra.

A negyedik helyen álló komáromi csapat szezonbeli utolsó bajnokiját vívja, ellenfele a nyolcadik Kispest lesz. A KVSE számára egy döntetlen már elég lenne ahhoz, hogy bebiztosítsa jelenlegi pozícióját (előrébb már nem léphet), bár nagy valószínűséggel vereség esetén is marad a negyedik helyen. Természetesen a komáromiak számára a győzelem a cél, több okból is.

– Bár vannak beteg és sérült játékosaink, visszavonuló és távozó kézilabdázóink miatt is szeretnénk győzelemmel zárni a szezont, emellett vissza akarunk vágni az őszi vereségért is. Ugyan már egy döntetlen is elég számunkra negyedik helyünk bebiztosításához, nem szeretnénk számolgatni. Ha azt a hozzáállást mutatják a lányok, amit az elmúlt hetekben, akkor nyerhetünk – nyilatkozta Neukum Tamás, az előző négy mérkőzését egyaránt megnyerő Komárom vezetőedzője.