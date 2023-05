A harmadosztály déli csoportjának felsőházi rájátszásában a Szákszend az előző fordulóban elverte a bajnoki címért hajtó Banát, most pedig nem áll ki a Császár-Ete II. ellen, így gyakorlatilag a mérleg nyelvévé vált, gyakorlatilag megnyerve a bajnokságot a Császár-Ete II.-nek. Így a felsőházban csak két meccs lesz: a második Bana fogadja a harmadik Csémet, a hatodik Bokod pedig az ötödik Dadot. A Bokod egy győzelemmel egyébként meg tudná előzni a dadiakat. Az alsóházban örömfoci, a hetedik helyre hajtó Várgesztes a Rédét látja vendégül, a Bársonyos pedig a Tárkányt. A maga nemében pikáns lesz a Bakonyszombathely–Oroszlány meccs is, hiszen előbbi a sereghajtó 9, utóbbi az utolsó előtti 10 megszerzett ponttal. Északon összesen három meccset rendeznek a hétvégén, miután a Naszály–Annavölgy elmarad, itt vélhetően a hazaiak kapják majd a három pontot. Rangadó viszont így is lesz, a listavezető Tardos fogadja a sorozatban nyolc meccset nyerő, második helyre hajtó Tatabányai Vasast. A Süttő a TABAK ellen játszik hazai pályán, míg a Pilismarót a Bajótot ütheti ki szintén otthon.



Eurotrade Solar, Megyei III. osztály, Dél, Rájátszás, Felsőház, 3. forduló

Május 28, vasárnap, 17:30

Banai KSK–Csémi SE, Bokod FCE–Dad SE.

Eurotrade Solar, Megyei III. osztály, Dél, Rájátszás, Alsóház, 3. forduló

Gesztesi SE–Réde KSE, Bársonyos SK–Tárkány KSE, Bakonyszombathely KSE–Oroszlányi SZE.

Eurotrade Solar, Megyei III. osztály, Észak, 24. forduló

Süttői SC–TABAK, Tardosi FC–Tatabányai Vasas, Pilismarót SC–Bajóti Szikra SE.