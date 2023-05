Kézilabda NB I., férfi, 24. forduló

Balatonfüred – MOL Tatabánya KC

Szabadidőközpont, Balatonfüred, szombat, 19 óra.

A két gárda tavaly decemberi összecsapása is bőven tartogatott izgalmakat. Végül Tombor Csaba vezetőedző csapata, a Tatabánya végig vezetve aratta le a babérokat. És ez még akkor is igaz, ha csak egy góllal nyerte a Bányász a rangadót. Most is nagyon nehéz mérkőzésre számíthat a vendégegyüttes. Ezt erősítette meg Tombor Csaba is, aki játékosként hét szezonon át erősítette a füredi alakulatot.

– Tíz–tizenöt éves múltra tekinthet vissza a két gárda rivalizálása – emelte ki a vendégek szakvezetője. – A célunk azonban idegenben is egyértelmű, győzni szeretnénk. Hozni azt a formát, amelyet az elmúlt három fordulóban mutatott a társaság. Ismét látni akarom csapatom összeszedett teljesítményét, a megalkuvást nem tűrő játékfelfogását. Nem tudni, számunkra jó vagy rossz, hogy a mostani házigazdáink a legutóbbi játéknapon jókora pofonba futottak bele a kiesés rémétől fenyegetett ceglédiek „abonyi otthonában”. A lényeg, nem szabad, hogy minket megtévesszen ez az eredmény. Ponttal, pontokkal kívánunk hazatérni a Balaton partjáról.

A tatabányaiaknál az utolsó három meccs keretével számolhat a szakmai stáb, mert Topic-on kívül sem Ancsin, sem Peric nem teljesen egészséges.

– Ancsin már nagyon szeretne pályára lépni – jegyezte meg Tombor edző. – De erre még nem alkalmas a válla. Abban viszont reménykedem, hogy az utolsó két fordulóra már játszhat Peric és Ancsin is.

A találkozót két rutinos bíró, Andorka és Hucker vezetik.